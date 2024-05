Pavasović Visković o Turudiću: 'On je na neki način odluka i izbor premijera Plenkovića'

Ivan Turudić u ponedjeljak je preuzeo dužnost novog glavnog državnog odvjetnika, naslijedivši na toj dužnosti Zlatu Hrvoj Šipek, a na konferenciji je govorio i o prvim potezima koje će poduzeti.

O njegovom preuzimanju dužnosti oglasio se i odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. On je za Dnevnik Nove TV prokomentirao kako će Turudić vladati DORH-om.

- To ćemo tek vidjeti. Njega čeka jedna kadrovski potkapacitirana i demoralizirana institucija koja ima mnogo problema. Dakle, fali jako puno ljudi, fali jako puno kadrova, problemi su preveliki, ljudi su i preumorni i na neki način ostavljeni sebi već dugo vremena. Mislim da će morati prionuti velikom poslu ako misli išta pokrenuti - rekao je.

Prokomentirao je i njegov politički utjecaj.

- Jasno je da je Turudić politički izbor, nije se on javio na natječaj zato što je vidio u novinama da je natječaj raspisan. On je na neki način odluka i izbor Andreja Plenkovića. E sad, tko god poznaje Turudića, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da se bliži njegova mirovina, teško da može očekivati da će on biti skroz poslušan ili kontroliran. On nije takav profil - poručio je.