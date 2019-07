Pavić o mirovinskoj: Aladrović sad mora odraditi taj posao...

Ono što građani možda ne znaju, uz tržište rada koje se itekako oporavilo zadnjih godina koliko sam vodio, da sam vodio i europski socijalni fond. 10,7 milijardi eura koje je na raspolaganju EU fondova Hrvatske, dvije milijarde eura je europski socijalni fond i tu smo ostvarili velike uspjehe i ugovarali gdje smo digli sa 16 na 71 posto i uplaćeno je s jedan na 25 posto. Sada na ovom novom mjestu ministra za regionalni razvoj i EU fondove fokusiram se sada na cijelu financijsku omotnicu i nastavljam tamo gdje je ministrica Žalac ostavila resora. Ovim joj se putem i zahvaljujem. Mislim da je napravljen stvarno velik napredak po pitanju EU fondova u Hrvatskoj, rekao je Marko Pavić u razgovoru za Dnevnik.hr.

Podsjetimo, Pavić je tijekom rekonstrukcije u Vladi prestao biti ministar rada te postao ministar regionalnog razvoja i EU fondova, time je naslijedio svoju prethodnicu i kolegicu u Vladi Gabrijelu Žalac.

Time što je prebačen u drugo ministarstvo Pavić smatra da je dobio povjerenje Andreja Plenkovića.

Na pitanje tko će odgovarati ako padne mirovinska reforma na referendumu, Pavić je prvo čestitao novom ministru Josipu Aladroviću na povjerenju koje je dobio od Hrvatskog sabora.

- Na ministru Aladroviću bit će da odradi posao s mirovinskom. Ali mislim da je on to apsolutno sposoban napraviti. On je vodio Zavod za mirovinsko osiguranje, od 44 milijarde kuna proračuna koje je moje ministarstvo imalo, on je vodio 40 milijardi kuna proračuna i vjerujem da će uspješno nastaviti - rekao je Pavić.

Tvrdi i kako je Aladrović pozvao sindikate na pregovore.

Na pitanje što on može učiniti u godinu dana po pitanju izvlačenja novca iz EU fondova, novi ministar ističe da je "bitno nastaviti na tragu ovoga što je dosad ugovoreno, pojačati plaćanje i isplatu".

- Predstoji nam sljedeće financijsko razdoblje. Veliki uspjeh Hrvatske je da ćemo sljedeće godine predsjedati Europskom unijom. Unutar toga vrlo je vjerojatno izgledno da će Hrvatska zatvoriti cijeli sedmogodišnji proračun EU i u tom segmentu se moramo izboriti za neka prava. Jer u novim prijedlozima koji idu, nacionalno sufinanciranje bi trebali povećati. Predfinanciranje bi se trebalo smanjiti - rekao je Pavić.