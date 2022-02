Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin za N1 televiziju je rekla kako su danas govorili samo o tome što se može poboljšati i da ne bi trebalo govoriti o tome da je to nova strategija cijepljenja. Dodaje da su zdravstvene ustanove napravile napravile lavovski posao.

Kaže kako starije građane koji se nisu cijepili žele motivirati i cijepljenjem u kućama i drive in cijepljenjem. Na pitanje tko će raditi cijepljenje po kućama, Pavić Šimetin kaže kako to mogu raditi liječnici obiteljske medicine u kućnim posjetima te da se kroz mobilne timove želi postati dostupniji građanima.

Dodala je da, s obzirom na iskustva s cijepljenjem inače, nismo mogli očekivati bolji odaziv od onoga koji imamo.

- Mislimo da nije moguće, da bi se ostvario obuhvat cijepljenja koji imaju neke druge zemlje, poput Portugala, a to je velika šteta za Hrvatsku jer s takvim zemljama se takmičimo u turističkoj sezoni- rekla je.

- Ne očekujemo da bi mogli imati odaziv na cijepljenje u tako velikim postotcima, ali još nekoliko postotaka bismo mogli dobiti - dodaje.

Komentirala je i slogan za testiranje učenika, te kaže kako su htjeli napraviti kombinaciju činjenice da djeca stalno rade testove i reći istinu da to nije težak test.

- Najlakši test ikad. I to nam je slogan pa će škole izabrati koji im je draži. Ovo je vrlo jednostavan test. To nije težak test, djeci je vrlo često i zabavan, vrlo rado čekaju rezultat, to je jedno iščekivanje u obitelji, 15 radosnih minuta. U tom smislu bi više voljeli da se gleda nego na ove neke druge načine - rekla je.