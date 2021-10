Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin gostovala je u Dnevniku Nove TV te dala odgovore o booster dozi za covid-19 te tko bi s trebao cijepiti.

Pavić je rekla kako treću dozu ne treba primiti zdrava osoba starija od 18 godina koja nema kroničnih bolesti, a cijepljena je s dvije doze.

- Imunološki odgovor dovoljno je dobar da im treba dodatno cjepivo - rekla je.

- Ukoliko netko želi primiti cjepivo, rekla je kako bi ipak trebao postojati razlog za to - dodala je Pavić.

To su, prema njezinim riječima, zdravstveni djelatnici, djelatnici u domovima za starije i nemoćne i osobe koje žive u kućanstvu s imunokompromitiranim osobama.

Ispitivanje razine antitijela u krvi pri odlučivanju o docjepljivanju nije potrebno.

- To ne treba raditi, nije dobar pokazatelj. To ima smisla u istraživanjima, kada je u pitanju veća grupacija ljudi, a ne pojedinci - otkrila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Većina novozaraženih nije cijepljena

- Od početka znamo da se i osobe koje su cijepljene mogu zaraziti i mogu širiti virus, no ono što se jako dobro zna jest i da su izgledi za to čak osam ili više puta manji nego ako osoba nije cijepljena. Također, po nekim istraživanjima vrlo su mali izgledi da osoba koja je cijepljena do kraja, i koja se razboljela, da tu bolest prenosi na druge osobe - rekla je Pavić Šimetin.