Kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu Stranke rada i solidarnosti Jelena Pavičić Vukičević, gošća je u studiju 24sata.

- Situacija je zahtjevna i moj opoziv te odluke nije poziv na neodgovorno ponašanje. Ja se krećem puno među ljudima i ljudima je zaista teško. Mi svi moramo djelovati afirmativno, moramo biti podrška jedni drugima, moramo činit dodatan napor kako bi se zaštitili, rekla je Pavičić Vukičević.

Rekla je kako su reakcije građana na takvu odluku lokalnog stožera bile izrazito negativne i da je ona osjetila da mora nešto poduzeti.

- To nije dodvoravanje građanima to je poznavanje situacije u kojoj se nalazimo i to nije poziv na neodgovorno ponašanje. Ako šećemo Maksimirom ili savskim nasipom nećemo sigurno nositi masku. Ili ako sjedimo s troje ljudi na kavi na terasi isto nećemo nositi masku. Moramo biti racionalni i donositi smislene odluke koje ljudi razumiju, rekla je Pavičić Vukičević.

Odgovorila je na kritike o tome da nije pročitala mail koji je primila u kojem se objavljuje odluka o nošenju maski na otvorenom.

- Mi smo puno razgovarali i vidim da se u medijima pojavila ta teza da sam morala pročitati taj mail. Ja dobivam stotine mailova i ja se trudim sve pročitati u roku 24 sata i na sve odgovoriti, a taj mail sam dobila 5 minuta prije mojih sljedećih obveza. Koliko vi u 5 minuta možete nešto kritički sagledati, rekla je Pavičić Vukičević.

Rekla je da bi voljela da to takve situacije nije ni došlo, ali je na takvu odluku morala reagirati.

- Ja nisam niti antivakser ja ću se rado cijepiti čim dođem na red, nadam se da ću se imati prilike cijepiti u dogledno vrijeme. Nisam niti antimasker, rekla je Pavičić Vukičević.

Pavičić Vukičević kaže kako se brojke oboljelih prate i kako je svjesna da raste i broj hospitaliziranih, ali kaže kako je ljudima teško u ovim vremenima i da nije sklona teškim riječima i panici. Najavila je i veliku akciju cijepljenja u gradu Zagrebu.

- 7. travnja kada je Svjetski dan zdravlja, bit će početak velike akcije cijepljenja u gradu Zagrebu. Radi se onim našim sugrađanima iz drugog vala cijepljenja koji su već prijavljeni na digitalnoj platformi Ministarstva zdravstva, najavila je Pavičić Vukičević.

Planovi za Zagreb

Na pitanje o tome hoće li ako pobijedi na izborima nastaviti politiku Milana Bandića kaže kako ona planira nastaviti one politike koje već postoje, a dobre su.

- Ja sam dionik zagrebačkog političkog života preko 20 godina i postoje sjajne politike kod nas u Zagrebu. To su naše socijalne politike i to su politike vezane za obrtništvo i poduzetništvo i ja te politike planiram nastaviti, rekla je Pavičić Vukičević.

Kaže kako smatra da je obnova nakon potresa idealna prilika za stvaranje urbanog grada i da misli kako će ona sa svojim timom stručnjaka uvesti Zagreb u 21. stoljeće.

- Meni ostavština Milana Bandića nije teret. Mi smo radili sjajne stvari, sjajne projekte, gradska uprava i zagrebački Holding doista se mogu time ponositi. Naš komunalni standard je na visokoj razini, a to pokazuju i brojke jer ljudi se još uvijek useljavaju u grad Zagreb. Pritisak da se otvaraju nove škole i vrtići znači da se još uvijek kod nas rađaju djeca i za njih treba osigurati njihovo mjesto pod suncem, smatra Pavičić Vukičević.

Kaže da naravno ima i stvari oko kojih se s Bandićem nije slagala, ali kako je to normalno kada 20 godina radite i surađujete s nekim.

Komentirala je i inzistiranje građana da se na Trg žrtava fašizma vrati magnolija, što je ovog tjedna i potvrđeno iz Zavoda za kulturu.

- Činjenica da je taj Meštrovićev paviljon izveden po njegovim originalnim planovima za mene nije dovoljan argument. Ja bih ostavila ljudima mogućnost da se izjasne, da ako je ta magnolija takvo mjesto sjećanja i takvo mjesto emocije, ja bih omogućila građanima da donesu odluku i da taj trg izgleda onako kako oni žele, rekla je Pavičić Vukičević.