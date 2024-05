Pavliček: Otvorena je sezona lova na žetone, Vesna je žeton godine i prva lovina Plenkovića

Vesna Vučemilović, koja je izborila mandat u Saboru i kojoj je zbog neusklađenih stavova s Predsjedništvom Hrvatskih suverenista prijetilo izbacivanje, dala je ostavku na sve stranačke funkcije. Vučemilović za sada ne odgovara na pozive i poruke, a informaciju da ih je Vučemilović napustila potvrdio nam je Marijan Pavliček, predsjednik Suverenista.

- Poslala je samo poruku u WhatsApp grupu Predsjedništva i Glavnog odbora stranke. Nije se udostojila ni nazvati. To samo pokazuje da njezine namjere nisu baš toliko časne, koliko ona želi prezentirati. Prije dva dana kontaktirao sam je i rekao da bi bilo dobro da sjednemo. Tada mi je rekla da nije u Slavoniji i da ćemo se čuti. Od tada se više nije javila - kazao je Pavliček.

Za njega je izlazak Vučemilović iz stranke jasan znak da će se ona prikloniti većini HDZ-a i Domovinskog pokreta.

- Očigledno je sezona lova na žetone je otvorena, a čini se da je ona žeton godine i da je nažalost postala prva lovina Andreja Plenkovića - rekao je Pavliček.

Unatoč odluci Predsjedništva i Pavliček se u javnosti spominjao kao Plenkovićeva ruka koja bi ga dovela do potrebne većine od 76 ruku.

- Odluke svoje stranke se držim, za razliku od Vučemilović - rekao je.

Vučemilović se prošlog tjedna oglasila na društvenim mrežama istaknuvši da nikad neće podržati bilo kakav savez sa SDP-om i Možemo.

- Ne dopuštam nikome da u moje ime pregovara s onima koji su napustili sabornicu kad se donosila odluka o hrvatskoj neovisnosti. Ne dopuštam nikome da izborne gubitnike pokuša pretvoriti u izborne pobjednike. Ne dopuštam nikome da u moje ime sklapa protuprirodne saveze koji predstavljaju izdaju birača. Ne dopuštam nikome da me zbog takvog stava proglašava žetonom ili izdajnikom. Nikad, ali baš nikad neću dati svoj glas za bilo kakav savez sa SDP-om i Možemo - napisala je prije četiri dana na Facebooku.

To je bilo nakon što je Pavliček objavio stav Suverenista da sa svoja dva mandata neće podržati parlamentarnu većinu i Vladu predvođenu HDZ-om.

Vučemilović je u utorak razgovarala s Plenkovićem, ali o tome nije željela ništa reći. Plenković je pak o njoj govorio biranim riječima. Novinare je zanimalo postoji li dogovor sa zastupnicom Vučemilović.

- Postoji ono što ona ima, a to je saborski mandat koji je neopoziv. Vrlo je važno da imamo na umu to da svatko tko je dobio povjerenje hrvatskih građana da ih zastupa u Saboru može raditi sa svojim mandatom ono što politički smatra da treba .... Ja cijenim to što je ona rekla - poručio je Plenković.

Naime, Vučemilović je mandat izborila preferencijalnim glasovima. Kao druga na listi koalicije Mosta i Suverenista u četvrtoj izbornoj jedinici osvojila je 2483 glasa i tako osigurala svoj ulazak u Sabor.