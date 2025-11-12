Pavliček u Otvorenom o nasilju: 'Možda su u sve umiješane i službe s one strane Dunava...'

Zagreb je u središtu burnih događaja dok se maskirane skupine mladih sukobljavaju s građanima, a političari u Saboru optužuju jedni druge za eskalaciju nasilja. U emisiji Otvoreno HRT-a, Nikola Mažar (HDZ) optužio je oporbu da raspiruje podjele, dok mu je Arsen Bauk (SDP) oštro odgovorio da HDZ pokušava prikriti vlastite greške.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin upozorio je da politička i medijska atmosfera dodatno potiče napetost, a gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček je dodao kako se situacija u njegovom gradu smiruje, ali da ne isključuje “ruku izvana” u cijeloj priči.

Na Trgu bana Jelačića danas su eskalirale napetosti – maskirani mladići napali su maturante iz Splita, a mete napada postali su i novinari N1 Televizije. Policija je reagirala brzo i privela više osoba, dok kriminalistička istraga traje, istaknuo je Mažar.

- Policija je reagirala odmah, a Vlada je jasno osudila napad na novinare. No, dio odgovornosti za porast napetosti leži na onima koji već mjesecima šire priče o ustašizaciji i fašizaciji Hrvatske. Kad pola ljeta slušate takve poruke koje vrijeđaju i dijele društvo, ne možete se izvući od odgovornosti - poručio je Mažar.

Naglasio je da Hrvatska ostaje sigurna zemlja zahvaljujući radu Vlade i upozorio političare da paze na riječi.

- Treba stati na loptu, pustiti policiju da radi svoj posao. Vlada će se i dalje baviti proračunom, mirovinama, plaćama i rastom gospodarstva - rekao je.

Bauk mu je odmah uzvratio:

- S prvim i zadnjim dijelom Mažarove izjave se slažem, ali sve između je manipulacija. HDZ pokušava preusmjeriti odgovornost i kontrolirati štetu koju je sam stvorio. Umjesto da preuzmu krivnju, krive 'povampirenu oporbu' - oštar je bio Bauk.

SDP-ovac je naglasio da nasilje mladih, posebno maskiranih skupina, izaziva strah među građanima. Vlada i premijer svojim izjavama često otvaraju prostor za ovakve incidente.

- Neki potezi Vlade, primjerice napadi na književnika Jergovića, dodatno potpiruju napetost. Kad i ministar obrane kaže da treba pustiti stvari, jasno je da situacija nije šala - rekao je Bauk.

Furio Radin, psiholog i potpredsjednik Sabora, podsjetio je da nasilje među mladima nije novost. Istraživao je navijačku skupinu Bad Blue Boys od 1988. do 1992., u najburnijim političkim godinama.

- Istraživao sam ih četiri godine, od 1988. do 1992., dakle u najžešćim političkim godinama. Na sjevernoj tribini bilo je oko 11 tisuća ljudi koji su se nazivali Bad Blue Boysima, ali među njima je bilo tek 300 do 400 nasilnika, tvrdog kopita, da tako kažem. Dakle, većina njih nisu bili nasilni - rekao je Radin, dodajući da trenutačna situacija odražava opću atmosferu koju stvaraju političari, mediji i institucije.

Marijan Pavliček istaknuo je da se stanje uoči Kolone sjećanja smiruje nakon odgode kontroverzne izložbe 'Srpkinja'.

- Mislim da to nikome u gradu nije trebalo. Imali smo nekoliko dana vrlo uzavrelu atmosferu, nervozu i kod branitelja i kod navijačkih skupina. No, sada se sve smiruje i vjerujem da će dani sjećanja proći dostojanstveno, onako kako svi normalni ljudi žele - rekao je Pavliček.



Ipak, upozorio je na mogućnost vanjskog uplitanja.

- Nisam teoretičar zavjere, ali ne mogu se oteti dojmu da su se u sve umiješale i neke druge službe, možda s one strane Dunava. Kao da je riječ o organiziranoj akciji destabilizacije. Vrijeme će pokazati, ali vjerujem da naše službe rade svoj posao - zaključio je Pavliček.

Mažar je pojasnio da se dio kulturnih projekata financira iz državnog proračuna, lokalnih samouprava i Savjeta za nacionalne manjine.

- Organizatori izložbe o Dejanu Medakoviću snose odgovornost, ali važnije je osuditi događaj. Reakcija je stigla s cijelog političkog spektra, a premijer je prvi kazao da izbor nije dobar - rekao je Mažar.

Dodao je da se na okupljanju u Vukovaru pokazalo jedinstvo hrvatskog naroda.

- To je poruka zajedništva i ponosa. Zato premijer kaže da je HDZ posljednja brana normalne Hrvatske - naglasio je Mažar.

Bauk je upozorio da izjava o “posljednjoj brani” stvara podjele.

- Ako ste jedina brana normalnoj Hrvatskoj, od koga ste brana? To postavlja zid, stvara podjelu i tenzije - rekao je.

O izložbi Medakoviću Bauk je dodao da ljevica ne bi trebala braniti osobu koja je bila nacionalist, ali je naglasio da se nasilnici pred Preradovićevom ulicom ne smiju opravdavati.