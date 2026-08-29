Pavliček u Vukovaru: Svi koji su neprijatelji Thompsona, moraju znati - ovo je Hrvatska

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček uoči večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru dao je izjavu za RTL Danas, u kojoj je govorio o očekivanom broju posjetitelja, organizaciji događaja, humanitarnoj svrsi koncerta, ali i porukama koje želi poslati javnosti.

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Thompson se nakon 13 godina vraća na samostalni koncert u Vukovar, a Pavliček kaže kako je riječ o posebnom događaju za grad. Posebno ističe humanitarnu komponentu koncerta.

„Ovo je čast što je Marko odlučio doći u Vukovar nakon 13 godina. Ono što je još bitnije je da je koncert posvetio u humanitarne svrhe. Znači, sve ono što ostane kada se podmire svi troškovi, ići će za studentski dom u Zagrebu za Salezijansku provinciju - za sve studente slabijeg imovinskog stanja. Ostatak ide nama, za trenutačno najbitniji projekt, a to je stadion 12 hrvatskih redarstvenika. Tako da, hvala Marku, ovo Vukovaru treba, ovo našim braniteljima znači i napokon se osjećamo kao svoji na svome“, rekao je Pavliček.

Očekuju i do 120.000 ljudi

Gradonačelnik je govorio i o procjenama broja ljudi koji su pristigli u Vukovar. Iako je teško dati precizan broj, ranije se očekivalo oko 100.000 posjetitelja, a Pavliček sada ne isključuje mogućnost da ih je i više.

„Teško je procijeniti, a kao što smo rekli, očekujemo oko 100.000 tisuća ljudi, a moguće da ih ima i 120.000 i da je dio ljudi došao bez karata u posjet Vukovaru. Ja sam pod dojmom, ali u miru i dostojanstveno, baš onako kako to Hrvati znaju proslaviti - ne vrijeđajući nikoga, al ne damo na svoje jer znamo gdje smo. Svaki pedalj ove zemlje u Vukovaru je natopljen krvlju hrvatskih branitelja i to ljudi, koji su došli, cijene. I zato nema niti jednog incidenta i uvjeren sam da će tako ostati do kraja večeri“, kazao je.

Grad spreman za izlazak posjetitelja

Pavliček je poručio i kako je grad pripremljen za odlazak velikog broja ljudi nakon završetka koncerta. U organizaciju su, kaže, uključeni Grad Vukovar, MUP i policija, a osigurana su parkirališta i druge površine.

„Mi smo se pripremili za sve, ima dovoljno parkirnih mjesta, očekujemo da će ljudi u jednom razumnom roku napustiti grad i sigurno doći svojim domovima. U suradnji smo s MUP-om i policijom. Grad je apsolutno pripremio sve i zelene površine i parkirna mjesta. Stvarno vjerujem da neće doći do nikakvih nepotrebnih zastoja, vidjeli smo i prilikom dolaska - sve glavne prometnice su bile prohodne, grad normalno funkcionira, a posjetitelji dolaze sa svih strana.“

„Njegova je želja bila da koncert bude humanitaran“

Pavliček je danas ugostio i samog Thompsona, s kojim je razgovarao o koncertu. Kaže kako je pjevaču drago što se nakon 13 godina vraća u Vukovar.

„Pa njemu je čast, njemu je drago što je nakon 13 godina ponovno u Vukovaru. Drago mu je što će to danas biti velebni koncert i što se ostvarila njegova želja da, upravo radi Vukovara i branitelja, ovaj koncert bude humanitaran. Kao i nama, nama je zaista drago, dali smo sve od sebe da svi, uključujući naravno i Marka, budu sretni i zadovoljni“, rekao je gradonačelnik.

Najavljeni dronovi i veliki vatromet

Za večerašnji program najavio je i posebne vizualne efekte, uključujući veliki dron show i vatromet.

„Hoće, danas će biti najveći dron show u povijesti Hrvatske, jedan od najvećih vatrometa. Ovi ljudi koji su ovdje, bit će upisani kao dio povijesti. Nikad u povijesti Vukovar nije imao ovakav koncert, niti će ikad u buduće, bojim se, imati ovakav koncert.“

Na kraju je Pavliček poslao poruku posjetiteljima, pozvavši ih da koncert prođe bez incidenata.

„Budimo ono što jesmo, budimo svoji, nemojmo nikoga vrijeđati. Mi Hrvati znamo svoje slaviti, ne ugrožavati druge. Nikad na koncertu Marka nije bilo problema, neće biti ni večeras. Ali i za sve one, koji su njegovi neprijatelji, moraju znati - ovo je Hrvatska.“