Pavliček udario po DP-u: 'Grad su oštetili za 450.000 eura'

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček reagirao je u subotu na optužbe iz Domovinskog pokreta, iznesene ranije na izvanrednoj konferenciji za novinare, kako je odluka o ukidanju besplatnih vrtića u Vukovaru nezakonita pozivajući se na presudu Visokog upravnog suda. Pavliček je predsjednika vukovarskog DP-a Daria Tišova nazvao "vikend Vukovarcem" navodeći kako oni nemaju boljeg posla nego da svaki vikend zabavljaju javnost.

"Podsjećam kako je ta ista ekipa donijela odluku o besplatnim vrtićima uoči samih lokalnih izbora, a da ona nije niti dana bila na e-savjetovanju i time su oštetili gradski proračun za 450.000 eura. Očekujem da vrate taj novac u proračun koji je već tada bio u dubiozi", kazao je Pavliček.

Dodao je i da je Gradsko vijeće Vukovara, na svojoj posljednjoj sjednici, glasovima HDZ-a, Hrvatskih suverenista, DOMINO-a i HNS-a, donijelo novu odluku koja je gotovo identična prethodnoj i koja je bila 30 dana na e-savjetovanju.

"Ta nova odluka je tu odluku o kojoj oni pričaju stavila izvan snage. Na taj način je cijela njihova tiskovna konferencija u najmanju ruku smiješna i nema nikakvih pravnih učinaka", kazao je Pavliček.

Prethodno je pojašnjavajući presudu Visokog upravnog suda predsjednik vukovarskog DP-a Dario Tišov rekao da aktualna gradska vlast nije odluku o ukidanju besplatnih vrtića držala 30 dana na e-savjetovanju što je zakonska obveza.