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Pazi se! USKOK vreba i na plaži

Piše Boris Rašeta ,
Čitanje članka: 3 min
Pazi se! USKOK vreba i na plaži
Foto: 24sata/pixsell
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Ove godine je ljeto s Uskokom krenulo intenzivno. Još od lipnja su počeli s akcijama, a u četvrtak je uhićen Željko Kerum, koji je u petak pušten na slobodu. Svi se pitaju dobiva li 'ljeto s Uskokom' nastavak u jesen...

Represivni organi ove godine, kako se čini, ne namjeravaju koristiti godišnji odmor. U četvrtak je uhićen Željko Kerum. Bila je to “prijelomna vijest”, “breaking news” - no to je bio samo vrhunac vala. Sumnjiči ga se za bespravnu gradnju konobe “Pršut” u Kaštel Štafiliću i malverzacije oko njezine legalizacije. S njim privedeni su njegov nećak Igor Sapunar i suradnik Tomislav Režić. Kakve im kazne prijete? Željka Keruma i nećaka sumnjiči se za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Prema odredbama Kaznenog zakona, osoba koja drugoga namjerno potakne na počinjenje kaznenog djela kažnjava se kao da ga je sama počinila. To znači da je za poticatelje zapriječeni raspon kazne identičan onom koji vrijedi za samog izvršitelja - od šest mjeseci do pet godina pržuna za temeljni oblik, odnosno od 1 do 12 godina zatvora ako se utvrdi da je riječ o kvalificiranom (težem) obliku djela. Poznavajući hrvatsko pravosuđe, početak procesa možemo očekivati oko 2030. godine, kad će Kerum biti 70-godišnjak. Ali “eppur si muove”, ipak se kreće, kako bi rekao Galileo. Ovoga puta nije riječ o pripadniku nekog oporbenog jata, nego o “našem dečku”, satelitu HDZ-a i važnom čimbeniku splitske vlasti.

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