NOVA SMS PRIJEVARA Ljudima stižu lažne poruke o prometnim kaznama, ne nasjedajte na to!

Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je nekoliko poziva građana koji su dobili sms poruku u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te upozorava na navodno počinjen prometni prekršaj.

U poruci se tvrdi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 48 sati pristupi službenom e-portalu putem priloženog linka kako bi izbjegao sudski postupak i dodatne troškove.



Policija o svojim potraživanjima građane ne obavještava SMS porukama.





Kako prepoznati lažnu poruku?

Ovakve poruke često imaju nekoliko zajedničkih obilježja:

dolaze s nepoznatih ili inozemnih brojeva;

sadrže prijeteći ili hitan ton (npr. rok od 48 sati);

uključuju poveznice na sumnjive ili neprovjerene web stranice;

pozivaju na unos osobnih podataka ili plaćanje kazne.



Savjeti što učiniti kada primite ovakvu poruku:

obrišite poruke;

ne odgovarajte na poruke,

nemojte pritiskati poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke;

ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke;

ako smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.