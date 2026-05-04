Policija o svojim potraživanjima građane ne obavještava SMS porukama
NOVA SMS PRIJEVARA Ljudima stižu lažne poruke o prometnim kaznama, ne nasjedajte na to!
Policijska uprava ličko-senjska zaprimila je nekoliko poziva građana koji su dobili sms poruku u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te upozorava na navodno počinjen prometni prekršaj.
U poruci se tvrdi da je prekršaj zabilježen u stvarnom vremenu te se od primatelja traži da u roku od 48 sati pristupi službenom e-portalu putem priloženog linka kako bi izbjegao sudski postupak i dodatne troškove.
Policija o svojim potraživanjima građane ne obavještava SMS porukama.
Kako prepoznati lažnu poruku?
Ovakve poruke često imaju nekoliko zajedničkih obilježja:
dolaze s nepoznatih ili inozemnih brojeva;
sadrže prijeteći ili hitan ton (npr. rok od 48 sati);
uključuju poveznice na sumnjive ili neprovjerene web stranice;
pozivaju na unos osobnih podataka ili plaćanje kazne.
Savjeti što učiniti kada primite ovakvu poruku:
obrišite poruke;
ne odgovarajte na poruke,
nemojte pritiskati poveznice, otvarati i pregledavati slike ili privitke;
ne dijelite osobne, financijske ili sigurnosne podatke;
ako smatrate da ste postali žrtva krađe identiteta SMS porukom ili ako ste otkrili osjetljive podatke poput (PIN-a, broja kreditne kartice, OIB-a i drugo), odmah to prijavite banci, a potom i policiji.
