Peđa Grbin bit će kandidat SDP-a za premijera na izborima: Ništa od suradnje s Puljkom...

Iako se posljednjih dana u SDP-u propitivalo treba li Peđa Grbin biti kandidat za premijera na idućim izborima, šef stranke dobio je jednoglasnu potporu Glavnog odbora. Za odluku da se s Grbinom na čelu stranke ide na parlamentarne izbore glasao je i sam Tihomir Jaić, koji je predložio da svi članovi biraju premijerskog kandidata.

Njegov prijedlog je protustatutaran i suprotan poslovniku pa nije mogao biti ni uvršten na dnevni red, niti je to kao ideju itko podržao.

A trebali li Jaić nakon svega strahovati za svoju sudbinu u stranci?

- Naravno da ne - kazao je Grbin.

Ovoga puta nije bilo riječi o potencijalnim koalicijskim partnerima, a Grbin je kratko prokomentirao poruku Ivice Puljka da je "SDP stranka na zalasku".

- Kvalifikaciju njegove izjave dat će birači. U daljnje svađe s njim nemam se namjeru upuštati, a to što on svoj politički uspjeh planira graditi na personalnom sukobu umjesto da građanima ponudi nešto konkretno, to je njegova stvar - kazao je Grbin koji je otklonio mogućnost suradnje s Centrom nakon ove izjave.

Poručio je kako SDP zna što ponuditi građanima, od rasta mirovina do poboljšanja standarda radnika.

- S druge strane imamo stranku koja zna prodati plin za cent, zna maknuti milijardu kuna iz Ine i koja zna sustavno krasti - rekao je Grbin.

Što se tiče poruke "Bolje štrik oko vrata nego se mučiti" kazao je da je to svjedočanstvo umirovljenice.

- Ako smo nekoga povrijedili objavom meni je doista žao, ali to ne znači da to nije činjenica i da se to oko nas ne događa. Nećemo živjeti pod staklenim zvonom i zabijati glavu u pijesak nego ćemo o tome govoriti - poručio je.

Osvrnuo se i na slučaj čelnika HEP-a Frane Barbarića napominjući da on ne bi najmanje dva mjeseca bio na tom mjestu da se poštuje zakon i razboritost.

- Hoće li Plenković napokon smoći snage i hrabrosti i nešto poduzeti ili je u strahu od one prijetnje o desetogodišnjem kartanju u Remetincu, to je pitanje za njega - rekao je Grbin.