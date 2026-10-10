Peđa Grbin: Požar u Puli nije uzrokovao onečišćenje zraka opasno za zdravlje

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin, pozivajući se na informacije županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, izjavio je u subotu ujutro kako zrak zbog požara u reciklažnom centru Metis, nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana.

"Što se tiče utjecaja na zdravlje Grad je nakon izbijanja požara pozvao stanovnike područja mjesnih odbora Šijana, Veli Vrh i Štinjan da ostanu u kućama te prozore drže zatvorenima, no opasnost je sada prestala te je iz Nastavnog zavoda za javno zdravka potvrđeno da nije došlo do takvih onečišćenja zraka koja bi utjecali na zdravlje", rekao je Grbin u izjavi za Hinu.

Dodao je kako se još uvijek ne može govoriti o uzrocima požara već da treba pričekati rezultate istrage koju provodi policija.

"Zabrinjavajuće je što smo u nekoliko zadnjih tjedana bili svjedoci požarima na Kukuljanovu u Rijeci, u Galižani kraj Pule i sada u Metisu. Pozivam nadležne institucije odnosno policiju i inspektorata da utvrde i očituju se je li postoji poveznica tih požara. U danima koji su pred nama razgovarat ću s čelnim ljudima Metisa oko stanja sigurnosti na ovom pogonu jer to nije prvi put da je izbio požar na ovom području", naglasio je gradonačelnik Grbin. Zahvalio je svim vatrogascima na angažmanu u sudjelovanju gašenja požara.

Najavio je da će u Prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija koja će omogućiti izmještanje sadašnjeg pogona na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju.

Požar na području odlagališta Metis u Puli izbio je u petak poslijepodne, a u potpunosti je ugašen jutros u 6.50 sati. U požaru je zahvaćena veća količina miješanog otpada, među kojim su plastika i drvo. Gusti crni dim nadvio se tijekom večeri nad pulskom četvrti Šijana zbog čega je prometna policija u jednom trenutku zatvorila za promet dio Ulice Valica, kako bi se vatrogascima omogućilo nesmetano gašenje požara. Vatra je zahvatila miješani otpad i to većim dijelom plastični. Na terenu je tijekom večeri bilo 25 vatrogasaca s jedanaest vozila iz pulske javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljnih vatrogasnih društava Pula i Medulin.