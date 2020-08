Mnogi od njih to su prestali \u010diniti jer su se osje\u0107ali izostavljeno i jer su bili razo\u010darani onime \u0161to je SDP postao, naveo je te \u010dlanovima poru\u010dio da to sada mogu promijeniti.\u00a0

Da bismo izgradili novi SDP u kojem se nitko vi\u0161e ne osje\u0107a isklju\u010denim, potrebni su svi, istaknuo je.

\"Ovih \u0107ete dana na svoje adrese, ponovo, nakon dugo vremena, dobiti uplatnice za \u010dlanarinu. Ako mo\u017eete, molim vas da ih iskoristite, podmirite dug i uklju\u010dite se u izborni proces, jer samo tako mo\u017eete sudjelovati u gradnji bolje stranke\", zaklju\u010dio je Grbin.

Na prijedlog Predsjedni\u0161tva stranke, Glavni odbor SDP-a raspisao je unutarstrana\u010dke izbore za 26. rujna. Na izborima se biraju predsjednik, Predsjedni\u0161tvo i Glavni odbor stranke, a kandidacijski rokovi po\u010dinju te\u0107i 17. kolovoza.\u00a0

Za kandidaturu za predsjednika stranke nu\u017eno je prikupiti potporu najmanje tri \u017eupanijske organizacije ili 500 potpisa \u010dlanova SDP-a.

Grbin je za sada jedini slu\u017ebeno najavio svoju kandidaturu, a u medijima se zadnjih dana spominje i ime \u017eupana Krapinsko-zagorske \u017eupanije \u017deljka Kolara, koji pak tvrdi da jo\u0161 nije donio kona\u010dnu odluku o kandidaturi.\u00a0

\u010clan Predsjedni\u0161tva SDP-a Ivo Jelu\u0161i\u0107 tako\u0111er se spominje kao mogu\u0107i kandidat, ali niti on jo\u0161 nije donio kona\u010dnu odluku.\u00a0

Peđa Grbin pozvao SDP-ovce da plate članarinu: 'Tko ne plati ne može sudjelovat na izborima'

Kandidat za predsjednika SDP-a Peđa Grbin pozvao je sve članove i članice stranke da, ako mogu, podmire zaostatke u plaćanju članarine kako bi mogli sudjelovati na nadolazećim unutarstranačkim izborima

