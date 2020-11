Peđa Grbin: 'Pred nama je kriza neke vrste izvanrednog stanja'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ocijenio je da smo pred krizom koja je neka vrsta izvanrednog stanja, proglašenog ili ne, i u takvoj situaciji Ustav predviđa donošenje odluka konsenzusom

<p>U Intervjuu tjedna Hrvatskog radija <strong>Peđa Grbin </strong>je u subotu rekao kako želi da se razgovara i o nekim stvarima na kojima na kojima oporba inzistira spomenuvši, primjerice, moratorij na otplatu kredita.</p><p>Bilo bi dobro da se bar pokušamo dogovoriti, ustvrdio je, ali i izrazio sumnju da bi se to moglo dogoditi, No, dodao je to ga neće pokolebati da i dalje na tome inzistira.</p><p>Upitan o postojanju plana B ako Hrvatska ne dobije očekivana sredstva iz EU s obzirom da neke države članice blokiraju donošenje financijskog plana EU, predsjednik SDP-a rekao je kako bi on svakako uključivao mehanizme koji bi predviđali uštede i smanjenje troškova i priprema za zaduživanje.</p><p>Vjerojatno je da rezanje troškova ne bi moglo nadomjestiti štetu nastalu neusvajanjem proračuna EU i eventualnim brexitom bez dogovora, rekao je Grbin. Smatra da Vlada to mora napraviti.</p><p>Mi to od nje očekujemo, iako od premijera nisam dobio odgovor da plan B postoji, dodao je Grbin.</p><p>Vezano uz epidemiološke mjere, rekao je kako lockdown svi želimo izbjeći, moramo raditi, no ne želimo se zaraziti i razboliti i potrebno je naći pravu mjeru.</p><p>Kaže da zato Vlada mora napraviti strategiju, odnosno povezivanje mjera s određenim pragovima, uvođenje definiranih mjera s obzirom na broj oboljelih od Covida-19, hospitaliziranih ili umrlih. </p><h2>'Testiranja ne daju pravu sliku'</h2><p>Tako da građani i gospodarstvo znaju što ih očekuje, ako ih se ne budu pridržavali ili ne daju učinke. Ako mjere daju učinak onda ćemo znati vraćamo li se prema normali, a ne da se mjere donose paušalno, ustvrdio je. "Ovako sada u petak govorimo o mjerama koje će se primjenjivati od ponedjeljka i to stavlja ogroman pritisak na gospodarstvenike koji danas ne znaju hoće li idući tjedan moći raditi", dodao je. </p><p>Među mjerama koje su nužne je masovno testiranje, istaknuo je Grbin, ocijenivši da testiranja u malom opsegu kakva se provode u Hrvatskoj ne daju pravu sliku.</p><p>Kada zaraženi prolaze ispod radara, šire zarazu i broj zaraženih se multiplicira i opterećuje zdravstveni sustav koji to sve teže prihvaća, rekao je.</p><p>Ustvrdio je kako Hrvatska nabavlja lijek remdesivir za oko 40 milijuna kuna koji se, prema WHO, nije pokazao učinkovit, umjesto, smatra Grbin, da se za taj novac nabavilo antigenske testove, zaštitnu opremu ili respiratore. </p><p>Po Grbinovom mišljenju Nacionalni stožer se pokazao političkim tijelom i situacija oko Dana sjećanja na Vukovar je to najbolje pokazala, jer se, kaže, mjere tempiraju prema prazniku, a ne pragovima koji pokazuju porast broja zaraženih, i uz zdravstvenom stanje Hrvatske. </p><p>"Donesena je odluka o dozvoljenom okupljanju maksimalno 500 ljudi, a nitko nije mrdnuo prstom da se ta odluka provede. Time je Stožer izgubio kredibilitet i dovedena je u opasnost posebno osjetljiva braniteljska populacija i članovi njihovih obitelji", rekao je predsjednik SDP-a, dodavši da bi to moglo postati novo žarište. </p><p>Politika je to dopustila, a liječnici u Stožeru na to nisu reagirali, kao primjerice njihovi kolege u HUBOL-u, podsjetio je. </p><p>Situaciju u Vukovaru je ocijenio teškom, ocijenivši kako se gradonačelniku Ivanu Penavi dopustilo da grad "u potpunosti okrene prošlosti, budi aveti i potpiruje sukobe na čijem bi rješavanju trebalo raditi, a istodobno ne čini ništa da bi omogućio bolji život onima koji tamo žive".</p><p>Vukovaru treba odgovorna vlast i briga za njegovu budućnost, tolerancija, a ne potpirivanje mržnje, što, kaže Grbin, gradonačenik Penava nije, a neće biti ni ubuduće bude li izabran. Stoga će se SDP potruditi da on više ne bude gradonačelnik, jer to nije zaslužio, poručio je Grbin.</p><p>Upitan tko će biti SDP-ov kandidat za gradonačenika Vukovara, Grbin je rekao da će o tome odlučiti SDP-ova gradska organizacija i neće prejudicirati.</p><h2>'Imamo ljude i na izborima ćemo ih pokazati'</h2><p>Odbacio je procjene da SDP nema ni kandidate ni program za Zagreb na lokalnim izborima, podsjetivši na djelovanje SDP-ovih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.</p><p>Imamo ljude i na izborima ćemo ih pokazati, poručio je. Cilj SDP-a u Zagrebu je jasan, ističe Grbin, promijeniti gradsku upravu s gradonačelnikom Bandićem koja ništa ne radi kako treba i na čelo dovesti ljude koji znaju voditi Grad i kako se treba dugoročno razvijati.</p><p>Vezano uz otklanjanja posljedica potresa u Zagrebu Grbin je ustvrdio da je sve od samog početka krenulo u krivom smjeru.</p>