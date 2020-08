Peđa Grbin predao kandidaturu za predsjednika SDP-a: 'Slijedi izgradnja novog i boljeg SDP-a'

Kandidat za predsjednika SDP-a Peđa Grbin potvrdio je da je predao kandidaturu za tu dužnost uz gotovo 1400 potpisa potpore SDP-ovih članova s pravom glasa

<p>SDP je na parlamentarnim izborima doživio velik poraz, ali iz njega moramo izvući pouke i shvatiti što smo pogrešno radili da to ispravimo, poručio je <strong>Peđa Grbin</strong> u izjavi novinarima ispred sjedišta stranke.</p><p>Poraz moramo iskoristiti kao odskočnu dasku za stvaranje bolje stranke, koja će pomoći u kreiranju bolje Hrvatske, ustvrdio je.</p><p>Upitan o drugim kandidatima, Grbin je rekao da je <strong>Mirela Ahmetović</strong> odlična načelnica Omišlja, a <strong>Željko Kolar</strong> odličan krapinsko-zagorski župan te ih vidi kao ozbiljne političare i SDP-ovce koji će nakon unutarstranačkih izbora biti dio njegova tima s kojima će graditi novi i bolji SDP. No, više kandidata ne znači da će biti drugog kruga, smatra Grbin.</p><p>Potvrdio je da postoji problem sa stranačkim članarinama i članstvom. Članarine su dio problema jer od 33.000 članova samo njih 6000 redovito ili relativno redovito plaća članarinu, kazao je Grbin ocijenivši kako je to rezultat razočaranja djelovanjem SDP-a, ali i toga što tri godine članstvu nije dostavljeno izvješće o uplatama i dugu stranke.</p><h2>Izborni proces nema legitimitet bez većine članstva</h2><p>Apelirao sam na Predsjedništvu, što je i urodilo plodom, pa se broj redovitih uplatitelja članarine povećao na oko 12.000 i nadam se da će ih biti više, rekao je Grbin.</p><p>Ocijenio je kako izborni proces nema legitimitet ako u njemu ne mogu sudjelovati svi ili barem pretežiti dio članstva SDP-a, jer nema smisla da odluku donosi šestina članstva.</p><p>Govoreći o malverzacijama u stranci, napomenuo je kako je više od 50 posto članova plaćalo članarinu od jedne kune jer su navodno bili nezaposleni, a poslije se ispostavilo da su bili zaposleni.</p><p>"To ćemo morati ispraviti, potrebna je revizija evidencije članstva da spriječimo malverzacije, jer odakle nam inače pravo da ukazujemo na malverzacije u društvu. Prvo ćemo počistiti svoj prag, a onda i Hrvatsku", istaknuo je Grbin.</p><p>Upitan o bivšem šefu SDP-a <strong>Davoru Bernardiću</strong>, koji se nakon teškog izbornog poraza zabavlja u Gardalandu, i kakva je to poruka članstvu, Grbin je odgovorio kako tome što je rečeno nema što dodati.</p>