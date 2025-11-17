Obavijesti

Pedofil (30) završio u riječkom zatvoru. Mamio je djevojčice na društvenim mrežama!

Foto: ILUSTRACIJA/RUTKOVSKI.BY

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti da bi, ostane li na slobodi, mogao utjecati na svjedokinje, žrtve kaznenih djela

Muškarac (30) završio je u zatvoru u Rijeci nakon sumnje da je preko mobilne aplikacije stupao u kontakt s djevojčicama, pozivao ih da mu pošalju fotografije svog tijela i predlagao im da se nađu i upoznaju te imaju spolni odnos.

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti da bi, ostane li na slobodi, mogao utjecati na svjedokinje, žrtve kaznenih djela, piše portal Burin.

Tereti ga se za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, i to mamljenjem djece za zadovoljenje spolnih potreba te upoznavanje djece s pornografijom, a koja je radio u razdoblju od siječnja prošle do veljače ove godine.

Šest maloljetnih djevojčica bile su žrtve.

