Pedofil (69) godinama silovao curicu: 'Nije zločin jer ju volim'

Pedofil koji je godinama silovao djevojčicu, na suđenju je ponudio opravdanje za čin. Rekao je kako to što je napravio nije silovanje jer ju je on volio.

Donald Glynn Caple (69) iz Arkansasa u Americi, uhićen je 2018. godine zbog silovanja maloljetne osobe, a u srijedu je osuđen na doživotnu kaznu zatvora, prenosi The Sun.



Tužitelji su odbili njegovu obranu te je osudili izopačenom.

Caple je uhićen zbog napada na djevojku u ožujku 2018. godine. Na ispitivanju je priznao da ju je maltretirao.

Djevojčica, koja sada ima 13 godina, rekla je sudu da i dalje pokušava shvatiti da nije kriva za to što joj se dogodilo.

Povjerila je porotnicima da je zlostavljanje započelo kad je imala 4 godine. Od jedne prijateljice čula je za riječ "seks" i pitala Caplea što ona znači.

Djevojčica je shvatila da je to što Caple čini pogrešno kad je imala 10 godina. Krajem 2017. godine, rekla mu je da prestane.

On nije prestao, a to ju je nagnalo da školskom savjetniku ispriča što joj se događa, koji je obavijestio nadležne službe.

Pedophile, 69, said his sex abuse of girl, 5, wasn’t rape ‘because he loved her’.



Donald Glynn Caple, from Little Rock in Arkansas, offered the excuse after being arrested for raping the girl, who says he molested her ‘millions’ of times.https://t.co/4E765WDHjS