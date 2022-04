Pedofil odjeven u haljinu stigao na sud: Tvrdi da je petogodišnja curica, ne mora otići u zatvor?!

Englez Janiel Verainer (60), koji je u prošlosti osuđivan zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika, i koji je zbog istog služio zatvorsku kaznu, nekim je čudom izbjegao povratak iza rešetaka, javlja Daily Star.

On je 2016. godine uhićen jer je ljubio maloljetnu djevojčicu, a tijekom istrage su mu na mobitelu pronašli pedofilski sadržaj. Tijekom tog suđenja on je svijetu obznanio da je zapravo petogodišnja djevojčica te je od suda tražio da ga tretira kao curicu. Za vrijeme procesa 'cuclao' je svoje palčeve, ali to mu nije pomoglo da izbjegne zatvorsku kaznu. U zatvoru je proveo 15 mjeseci i dobio je zabranu prilaska djeci.

Ali samo godinu i nešto sitno dana nakon izlaska iz zatvora, opet je uhićen. Ovaj put jer je ljubio dvoje djece nakon što im je svirao klavir. Njegov odvjetnik je za vrijeme suđenja rekao kako je Verainer u ogromnom strahu zbog mogućnosti povratka u zatvor. Na sud je stizao i odjeven u haljinu božićnog vilenjaka, na koncu je priznao krivnju, ali sud ga je odlučio poštedjeti zatvora. Za vrijeme izricanja kazne u rukama je držao plišanu igračku. Određena mu je uvjetna kazna, mora posjećivati psihologa, a produžena mu je i zabrana prilaska djeci.

Ne mora platiti ni sudske troškove u iznosu od oko 18.000 kuna. Psiholozi su na oba suđenja ustvrdili kako Verainer nema ozbiljnih psihičkih problema, ali da je moguće kako je riječ o slučaju podvojene ličnosti.

Njegova, u principu, oslobađajuća presuda naljutila je britansku javnost koja traži strože zatvorske kazne za seksualne prijestupnike.

- Koju poruku sud šalje? Prvi put odeš kratko u zatvor, a drugi put niti to? - nizali su se bijesni komentari.

