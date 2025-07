Pedofili vrebaju po plažama, stručnjaci apeliraju: 'Obucite djecu i ne snimajte ih ni sami'

Krajem prošlog tjedna uhićen je 65-godišnjak koji je na plaži u Loparu na Rabu mobitelom i fotoaparatom snimao nagu djecu. Desetak dana prije uhićen je i 67-godišnji Talijan koji je djecu snimao uz pomoć kamere integrirane u kemijsku olovku kod kojeg su pronađene još dva takva uređaja, kao i jedna ključ-kamera.

Prema podacima koje je objavio Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, u 2024. godini zabilježeno je 427 slučajeva iskorištavanja djece za pornografiju. Pokrenuli su kampanju #NajboljiDječjiKupaći kojim žele kod probuditi svijest u javnosti da "ne gledaju svi djecu istim očima" i apelirati na roditelje i skrbnike da djeci obuku kupaći kostim.

- Kamera može biti skrivena u olovci, satu, romobilu, bočici, a snimke gole djece s hrvatskih plaža mogu završiti na mračnim dijelovima interneta... Djeci uvijek obucite kupaći kostim, jer kupaći nije samo zaštita od sunca nego i od neželjenih pogleda! Ne dijelite slike gole djece. Ni svoje, ni tuđe! Ne označavajte lokacije na društvenim mrežama. Promatrajte tko i kako fotografira na plaži i svaku sumnju prijavite policiji – apeliraju iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Split: Psihologinja Žana Pavlović | Foto: Milan Sabic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Dječja psihologinja Žana Pavlović ističe kako su u porastu kaznena djela iskorištavanja djece u svrhu pornografije, posebno od 2018. godine.

- Porast broja takvih kaznenih djela je alarmantan, a na jednog počinitelja ide i do 20 nedjela. Svaki roditelj mora obratiti pažnju na to da dijete nikad ne bude bez kupaćeg kostima i da na takav način djeluju preventivno. Čak i one situacije kad roditelji sami fotografiraju svoju djecu bez odjeće pa šalju nekome ili šire društvenim mrežama nisu bezazlene... Mi mislimo da se ovdje to ne događa, da se nama neće dogoditi, da svi gledaju djecu istim očima, ali to jednostavno nije tako. Jako su važne javnozdravstvene kampanje kojima se skreće pažnja na ovako nešto jer moramo biti svjesni da se takve situacije događaju i kod nas. Moramo ih postati svjesni, biti odgovorni i društveno odgovorni pa prijaviti sumnjiva ponašanja i radnje. No, čini mi se da i nema dovoljno takvih javnih kampanja, a trebalo bi biti, barem jedna svaki dan. Treba biti dosadan dok ljudi ne shvate jer kamere se mogu staviti bilo gdje – kaže nam Pavlović.

Foto: privatna arhiva

Tino Šokić, stručnjak za kibernetičku sigurnost i privatnost kaže kako nema načina da se pedofili spriječe u svojim naumima i da je svakako najbolja prevencija i edukacija roditelja da su svjesni svoje okoline.



- Tehnologija je napredovala, ali ipak uz sve napredne zaštite, svejedno se događaju loše stvari. Zato i roditelji trebaju biti i sami odgovorni i ne dijeliti nikakve fotografije djece koje se mogu zloupotrijebiti. Sada imamo i AI tehnologiju, odnosno umjetnu inteligenciju koja omogućuje i preinake i manipulacije svakom fotografijom, generiranje slika. I to je kazneno djelo, a iako su generirane, onima koji žele gledati takve fotografije to i nije previše bitno. Nažalost, danas postoji cijela industrija toga – kaže nam Šokić ističući kako nisu samo problem kamere koje je netko instalirao u nekakav predmet ili odjeću da bi snimao po plaži ili javnoj površini. Problem je puno širi, a on uključuje i različite web kamere koje ljudi sami postavljaju u svojim domovima kako bi kontrolirali djecu.

- Problem je to što po zadanim postavkama takvim kamerama kojima se može pristupiti internetom, možete pristupiti od bilo kuda, i to ne samo vi. Tko god ima nešto informatičkog znanja u nekoliko sekundi može naći dostupne web kamere po cijelom svijetu. Pristup kameri se naravno može zaštititi, ali to nisu automatske postavke. Ljudi o tome na razmišljaju, kupuju te nekakve jeftine kamere i misle da su odlično prošli, a ne razmišljaju o mogućim posljedicama – kaže Šokić koji je u svojim upozorenjima, s pravom, vrlo oštar.



- Svima kažem, i znam da zvuči kategorički, ali - nema izlike. Ako znaš koristiti društvene mreže i općenito tehnologiju, onda moraš znati i opće stvari o sigurnosti i opasnostima na internetu. Sve je na internetu i sve može biti na internetu. Ako možeš upaliti klimu ili grijanje dok si u automobilu na putu kući, onda moraš biti svjestan da se uz internet može sve, pa i ono loše – zaključuje Šokić.