PELJEŠKI MOST IDE U SANACIJU Pukotine će uklanjati Kinezi, a evo do kada će trajati radovi!

Četiri godine nakon svečanog otvaranja Pelješkog mosta počinje njegova prva velika sanacija. Hrvatske ceste (HC) potvrdile su da će radovi na svih šest betonskih pilona krenuti u listopadu, nakon završetka turističke sezone, a obuhvatit će i uklanjanje drugih manjih nedostataka uočenih tijekom redovitih pregleda mosta. Iz Hrvatskih cesta pritom naglašavaju kako nema razloga za zabrinutost jer na mostu nisu utvrđena konstruktivna oštećenja te da sigurnost prometa ni stabilnost konstrukcije nisu ugroženi.

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Pokretanje videa... 01:18 [TOP 3 VIJESTI DANA] Pukotine na stupovima: Muljaju na natječaju pa se Pelješki most ne može pregledati i popraviti | Video: 24sata Video

- Početak radova planiran je nakon završetka turističke sezone, tijekom listopada ove godine. Predviđeno je da radovi traju do početka sljedeće turističke sezone, a ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine - rekli su iz Hrvatskih cesta za tportal.

Na betonskim pilonima Pelješkog mosta pukotine su uočene još ranije, a o njima je 24sata ekskluzivno pisao još u listopadu 2024. godine. Tada su stručnjaci pojasnili kako se ne radi o pukotinama koje ugrožavaju konstrukciju mosta, već o površinskim oštećenjima zaštitnog sloja betona koja je potrebno sanirati unutar desetogodišnjeg jamstvenog roka.

Sanaciju će obaviti kineski izvođač

U međuvremenu su se pukotine proširile i poprimile karakterističan rešetkasti izgled. Kako piše Jutarnji list, riječ je o pukotinama površinskog sloja betona dubokima između 3,5 i šest centimetara, a u nekima su već prisutni vlaga i voda. Zaštitni sloj betona koji štiti glavnu armaturu pilona debeo je između 3,5 i sedam centimetara. Stručnjaci upozoravaju da bi bez pravodobne sanacije voda i sol s vremenom mogli doprijeti do armature, uzrokovati njezinu koroziju te povećati mogućnost odvajanja dijelova betona koji bi mogli pasti na kolnik.

Budući da je Pelješki most još uvijek u desetogodišnjem jamstvenom roku, radove će izvesti tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja je most i gradila. Kineska tvrtka angažirat će hrvatskog podizvođača. Planirana sanacija uključuje uklanjanje postojećeg zaštitnog sloja betona na pilonima, izradu novog armiranog sloja betona s karbonskim vlaknima te završno nanošenje zaštitnog poliuretanskog premaza. Novi beton neće se proizvoditi na gradilištu, nego u tvornici, u strogo kontroliranim uvjetima, kako bi se osigurala njegova kvaliteta.

Hrvatske ceste: 'To su mikro pukotine'

Iz Hrvatskih cesta ističu kako su nedostaci otkriveni tijekom redovitih pregleda i kontinuiranog stručnog nadzora koji se provodi od samog puštanja mosta u promet. Zbog toga su angažirane i specijalizirane tvrtke koje su napravile dodatne analize kako bi se odredio najbolji način sanacije.

- Riječ je prvenstveno o mikro pukotinama u površinskom zaštitnom sloju betona na pilonima mosta. Pukotine su utvrđene isključivo na zaštitnom sloju betona, dok nosiva konstrukcija mosta nije ugrožena niti su utvrđena konstruktivna oštećenja. Radovi obuhvaćaju uklanjanje površinskog sloja betona na mjestima pojave pukotina, nakon čega će se izvesti obnova zaštitnog sloja i dodatna zaštita - poručili su iz Hrvatskih cesta.

Osim pukotina na pilonima, tijekom pregleda mosta utvrđeni su i drugi manji nedostaci.

Radi se o lokalnoj pojavi korozije na pojedinim dijelovima čelične konstrukcije te potrebi za manjim injektiranjem na donjim dijelovima stupova. Neslužbeno se procjenjuje da će ukupna vrijednost svih sanacijskih radova iznositi između pet i šest milijuna eura.

Iz Hrvatskih cesta ističu kako je riječ o očekivanim pojavama kod ovako velikih infrastrukturnih objekata.

- Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju. Naglašavamo kako se ne radi o oštećenjima koja utječu na stabilnost mosta niti postoji bilo kakva ugroza za sigurnost prometa - navode.

Sanacija bez zatvaranja mosta

Pelješki most pregledan je odmah nakon puštanja u promet kako bi se utvrdilo njegovo takozvano "nulto stanje". Nakon toga most se najmanje jednom godišnje detaljno pregledava uz pomoć dronova i ronilaca.

Radovi koji počinju u listopadu izvodit će se fazno, postavljanjem skela na pojedinim pilonima, bez zatvaranja mosta za promet.

Moguća su tek povremena manja suženja kolnika tijekom izvođenja radova, no promet će se cijelo vrijeme normalno odvijati.

Natječaj mjesecima kasnio

Sanacija dolazi nakon višemjesečnog zastoja u postupku odabira izvođača za redovite preglede Pelješkog mosta. Hrvatske ceste još su u prosincu 2023. godine raspisale natječaj za kvartalne i glavne preglede mosta u razdoblju od 2024. do 2028. godine. Ponude su otvorene početkom siječnja 2024. godine, a prvi pregled trebao je biti obavljen u travnju iste godine.

Međutim, izvođač do pisanja teksta u listopadu 2024. nije bio odabran jer se postupak vodio pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). U sporu su sudjelovala dva konzorcija, a jeftiniji ponuditelj tvrdio je da su Hrvatske ceste nepravedno favorizirale skuplju ponudu vrijednu oko 180.000 eura više. Iz Hrvatskih cesta tada su tvrdili kako kašnjenje pregleda neće utjecati na ostvarivanje prava iz desetogodišnjeg jamstva jer ono i dalje traje.

U ožujku 2025. pisali smo kako su Hrvatske ceste, nakon gotovo godinu dana kašnjenja i višemjesečnog spora oko javne nabave, napokon stekle uvjete za potpis ugovora s konzorcijem koji će redovito pregledavati Pelješki most. Upravo su ti pregledi ključni jer se na temelju njihovih nalaza svi uočeni nedostaci prijavljuju kineskom izvođaču China Road and Bridge Corporationu (CRBC), koji ih je prema ugovoru dužan otkloniti tijekom desetogodišnjeg jamstvenog roka.

Pelješki most dan uoči službenog otvaranja | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Istodobno su Hrvatske ceste naručile dodatna ispitivanja mikropukotina na pilonima od Zavoda za materijale Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Analizom je najprije obuhvaćen jedan pilon, a plan je bio ispitati i preostale kako bi se utvrdio opseg oštećenja i odredio način sanacije. Rezultati su dostavljeni kineskom izvođaču, od kojeg je zatraženo da predloži tehnologiju i metodologiju radova.

Sada su Hrvatske ceste potvrdile da će sanacija svih šest pilona započeti u listopadu ove godine. Radove će izvesti upravo CRBC, uz hrvatskog podizvođača, a obuhvatit će uklanjanje oštećenog zaštitnog sloja betona, ugradnju novog sloja armiranog karbonskim vlaknima te završni zaštitni poliuretanski premaz.