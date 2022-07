Pelješki most nije najduži: Most Drava ga premašio za 100 m

Pelješki most svakako je najimpozantniji u Hrvatskoj, no sa svoja 2404 metra nije i najduži. Premašio ga je most Drava u sklopu koridora 5C, i to za čak stotinu metara, piše Večernji list.

Godinama je novi most na Dravi, u Petrijevcima nadomak Osijeka izazivao čuđenje, pa čak i podsmijehe jer to je velebno zdanje, kada je dovršeno 2016., vodilo – ravno u polje.

Most Drava najduži je, inače, ovješeni most u Hrvatskoj, proteže se na 2507 metara, a danas od njega vodi i cesta prema Baranji koja poprima završne obrise.

Treći najduži hrvatski most jest onaj koji spaja otok Krk s kopnom. Krčki most dužine je 1430 metara,

