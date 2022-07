Penava mladom sportašu koji je osvojio svjetsko zlato i državni rekord dao bon od 300 kuna

Čak 300 kuna nagrade i to u poklon bonu dobio je od gradonačelnika Vukovara Ivana Penave mladi, 17-togodišnji vrhunski dizač utega Nikola Todorović, nakon što se s natjecanja iz Španjolske vratio s novim državnim rekordom u trzaju i zlatnom medaljom u konkurenciji natjecatelja do 17 godina.

Gradonačelnik je bio ponosan što ovaj mladi sportaš, kojega gradska uprava za sport nikako financijski ne podržava iako iz godine u godinu osvaja medalje, svijetom pronosi ime Vukovara i Hrvatske iz koje dolazi. Stoga ga je odlučio ugostiti u svom uredu i pred javnosti se njime podičiti, dakako i uslikati. Mediji su popratili događaj, pohvalili Nikolu, a Penava je rekao kako će grad nastaviti podupirati sport u gradu općenio, a posebno ovaj trofejni klub. "Svjetla trebaju biti na Nikoli i mladim sportašima sličnim njemu u koje se sigurno isplati ulagati, koji već u ranoj dobi ostvaruju iznimne svjetske rezultate" rekao je Penava. Potom je Nikoli uručio kovertu s poklonom.

U koverti je bio poklon bon od 300 kuna koje ovaj mladi sportaš može potrošiti u nekoj sportskoj prodavaonici. Gotovo uvredljiv 'ulog u mladog sportaša' od 300 kuna zapravo je nedostatan za kupnju bilo kakve profesionalne opreme dizača, a kamoli sportskih suplemenata koje svi vrhunski sportaši moraju koristiti tijekom svojih treninga i natjecanja. Samo za usporedbu, vukovarski gradski vijećnici za 'rad' u Gradskom vijeću mjesečno dobiju naknadu od 1000 kuna, bez obzira dolaze li na sjednice ili ne. No, nije to prvi gaf vukovarske gradske uprave kada je u pitanju Klub dizača utega Vukovar i Nikola Todorović. Naime, on je tijekom lipnja putovao u Meksiko na Svjetsko prvenstvo dizača za kadete.

Tada je od gradaa, ali i Saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora zatražena novčana pomoć i sponzorstvo ali nitko se nije odazvao. Zbog troškova putovanja i smještaja Nikola je u Meksiko otputovao sam, čak i bez trenera, sredstvima koje su mu osigurali roditelji, klub i prijatelji. Vratio se s osvojenim četvrtim mjestom. Tada je Penava također čestitao Todoroviću: "Čestitam Nikoli i treneru na ostvarenom rezultatu. Izvedba odličan, logistika očito za nedovoljan. Lokalno ćemo se potruditi ispraviti dojam" rekao je Penava no, dojam teško da je ispravljen. Pomalo je tragikomično to što je Penava diplomirani profesor kineziologije i godinama je radio kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Ekonomskoj školi u Vukovaru pa dobro zna koliko je teško mladim sportašima i sportskim klubovima u Vukovaru doći do svjetskih rezultata jer za njih novca nema. A Klub dizača utega Vukovar unazad desetak godina postiže sjajne državne i svjetske rezultate. Imaju sve više zainteresiranih za bavljenje tim sportom čak i među ženama. "Nikola je klub došao s 11 godina. Čim je došao šipka mu je pala na noge i ozlijedio se. No, nakon oporavka se vratio i bio je uporan. Brzo sam shvatio da je talent i znali smo da će biti vrhunski" kazao je njegov trener Milan Kordić. "Nek ima para i za Kurtu i za Murtu.. Bolje da mu nije dao ništa.. Zašto mu nisu dali sportsku stipendiju" komentiraju nezadovoljni Vukovarci ovu gestu gradonačelnika Ivana Penave.

