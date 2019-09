'Penava će znati pronaći mjeru, a ima pravo na nezadovoljstvo'

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na društvenim mrežama poručio je da se srami institucija ove države, a Branko Bačić (HDZ) kaže da, koliko je iščitao, Penava govori o neovisnim pravosudnim institucijama.

- Postoji trodioba vlasti i nerealno bi bilo očekivati da bi izvršna vlast mogla utjecati na odluke pravosudnih tijela. Vlada to ne smije, bez obzira na to što se i ja često ne slažem s odlukama tih tijela. Mogu ih samo komentirati, na njih ne mogu utjecati. Razumijem Penavu, on je u specifičnoj situaciji, traume rata najviše se osjećaju u Vukovaru i često njegove reakcije razumijem. Ali, niti jedna Vlada nije do sada napravila za istraživanje ratnih zločina kao ova - kazao je.

Na pitanje radi pritisak na pravosuđe Bačić kaže kako to iščitavam kao njegovo nezadovoljstvo Penave pravosudnim institucijama.

- On se svaki dan susreće s ljudima čiji su članovi obitelji stradali u ratu. Ali, nisam pristaša pritiska na sudbenu vlast. Penava je nezadovoljan što se neki slučajevi dosad nisu riješili. On ima pravo na nezadovoljstvo i razumijem ga. Penava će znati pronaći mjeru - poručio je.

Darinko Kosor (HSLS) na Penavinu objavu odgovara da se trebaju poštivati odluke pravosudnih tijela.

- Ako ćemo svaku odluku suda komentirati s političkih pozicija, onda se vraćamo u ona stara vremena kada je politika bila iznad pravosuđa, a nadam se da demokratska Hrvatska nije u tom stanju - rekao je.

kada je riječ o SDSS-u Kosor je poručio kao je odluka stranke jasna.

- Mi se ni u čemu ne slažemo sa stavovima Milorada Pupovca. Mislim da je rekao tešku glupost, prije svega, na štetu Srba u Hrvatskoj, ali su naša tijela odlučila da to ne bude povod da izađemo iz koalicije. Ali kao demokratska stranka o tome smo raspravljali i nitko nam to ne može zabraniti i ponovno ćemo za dva mjeseca raspravljati - rekao je Kosor.