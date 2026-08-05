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ŠEF DP-A U KNINU

Penava na proslavi Oluje: 'Bilo je teško, cijena je bila velika i to je istina, ali sad živimo slobodu'

Piše HINA,
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Penava na proslavi Oluje: 'Bilo je teško, cijena je bila velika i to je istina, ali sad živimo slobodu'
Knin: Dolazak visokih dužnosnika na obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Zahvalio je prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, tadašnjoj hrvatskoj politici i hrvatskim braniteljima koji su omogućili stvaranje države

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izjavio je u srijedu u Kninu kako se s protokom vremena još snažnije shvaća značaj operacije Oluja kojom je oslobođen velik dio okupiranog teritorija i omogućen završetak rata.

- Suština cijele priče je osloboditi toliki teritorij nakon četiri godine okupacije, dočekati slobodnu i demokratsku državu. To je bio preduvjet stabilne i demokratske Hrvatske - rekao je Penava, dodavši da se to može usporediti s trenutačnom situacijom u Ukrajini.

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Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja
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Foto: Igor Soban /PIXSELL

Zahvalio je prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, tadašnjoj hrvatskoj politici i hrvatskim braniteljima koji su omogućili stvaranje države.

- Bilo je teško, cijena je bila velika i to je istina, ali u konačnici imamo svoju državu, ostvaren je višestoljetni san i živimo slobodu i demokraciju u kojoj se, hvala Bogu, često ne slažemo oko nekih stvari - rekao je.

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Osvrćući se na izjave iz Srbije i njihovo viđenje Oluje, Penava je rekao da bi se, kada bi se slušale samo takve poruke, osporavalo postojanje hrvatske države.

Ocijenio je da je riječ o politici usmjerenoj protiv Hrvatske te podsjetio na stradanja tijekom okupacije i nakon završetka ratnih djelovanja. Dodao je da postoje stvari koje treba mijenjati i poboljšavati, ali da Hrvatska može biti zahvalna što živi u slobodi i demokratskom društvu.

Bulj kritizirao odnos prema braniteljima

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj rekao je da pripada generaciji koja je nakon devet stoljeća imala priliku i sreću izboriti slobodu Hrvatske te poručio da se hrvatski narod i dalje mora boriti za suverenu i modernu državu, kritiziravši pritom odnos prema braniteljima.

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- Hrvatski narod i dalje se bori i nadam se da ćemo na zajedništvu, a ne na sluganskim politikama, nego na zajedništvu hrvatskih branitelja i svih građana, izgraditi suverenu i modernu Hrvatsku - rekao je Bulj. Ocijenio je da je Knin simbol hrvatske pobjede te istaknuo doprinos branitelja iz svih dijelova Hrvatske koji su sudjelovali u oslobađanju grada.

Govoreći o obilježavanju Oluje, kritizirao je udaljavanje pojedinih braniteljskih postrojbi od službenih obilježavanja, poručivši da Dan pobjede treba biti dan zajedništva svih hrvatskih branitelja.

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- Kad vidim ove ograde, sad bih ih pobacao. Eto, iskreno. Hrvatski branitelji su tu iza ograde, ljudi koji su gradili ovu državu. Sramotno je pred ovim čelnicima hrvatskih institucija da se grade od hrvatskih branitelja i da su ovolike snage hrvatske policije uključene, više nego i sramotno - poručio je.

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