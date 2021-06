Novi partneri Ivan Penava i Željko Sabo slažu se u jednom – trebalo bi ukinuti, i to što prije, kako oni kažu, segregirane škole i vrtiće u Vukovaru. Govorio je to Penava i u kampanji, spojit će hrvatske i srpske škole koje su spojene još od mirne reintegracije, ali Hrvati idu u jednu, a Srbi u drugu smjenu. Tko to bira? Roditelji ne, smatra vukovarski gradonačelnik.

“U Vukovaru roditelji ne biraju model školovanja, to je nametnuto od strane politike, nigdje to javno ne piše”, kaže Penava, javlja N1.

No u Ministarstvu obrazovanja tvrde drugačije. Kažu da imaju tri modela – A, B i C. Da su u školi Siniše Glavaševića dostupni i model A i model C, a o interesu roditelja ovisi koji će se model organizirati u toj školi.

No zakonski okvir postoji i na snazi je već duže vrijeme, a kako Penava tvrdi, zakonske mogućnosti nisu se koristile. Prstom upire u SDSS, naziva ih remetilačkim faktorom.

“Ne mislim da su lokalni dužnosnici ti koji trebaju određivati način na koji će se manjinsko obrazovanje provoditi. Jasna je tu trgovina i meni je jako drago da ne postoji samo srpsko-hrvatska trgovačka koalicija, nego da postoji jedna nova koalicija koja se zove – kasa”, rekla je saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov.

A što je Penava kao gradonačelnik radio posljednjih osam godina – pitaju se zastupnici u hrvatskom Saboru.

“I dosad je gospodin Penava imao i vlast i vijeće pa to nije napravio. Veći dio tog mandata bio je dio HDZ-a i natjecao se za visoke stranačke funkcije”, kaže SDP-ov Arsen Bauk.

Iz Vlade pak poručuju – to su ozbiljne stvari. Ali ima i ozbiljnijih.

“To je pitanje o kojem treba ozbilnije razgovati, nisam se bavio time, ali sam vidio vijest, ono što nam treba u Hrvatskoj je da se spuštaju tenzije, bile one međunacionalne, socijalne ili političke hjer pred nama su veliki izazovi”, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.