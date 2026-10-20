Penava napao MUP i medije, saborska oporba mu poručila: "Na mračnoj ste strani"

Većina oporbenih saborskih klubova u utorak je osudila kritiku predsjednika DP-a Ivana Penave na račun MUP-a i medija zbog objavljivanja fotografija navijača Torcide koji su u bijegu, no, nema jedinstvenog stava oko toga hoće li doći do razlaza koalicije HDZ-a i DP-a.

Mirela Ahmetović (SDP) izjavila je da je 'Ivan Penava prešao u oporbu samo još nije napustio vladajuće'. Ocijenila je da čelnik DP-a nije ni svjestan što priča jer optužuje vladajuće nesvjestan da je on vladajući.

- Oni ne znaju tko im glavu nosi, ali nije ni čudno jer ih je srozao na dva posto podrške i sada ne znaju više na koji bi se način iz toga iščupali - procijenila je.

Dala je potporu novinarima izloženim prijetnjama i napadima te odgovornost za normalizaciju ustaštva i narušavanje javnog prostora pripisala politici premijera Plenkovića.

- Plenković je, metaforički rečeno, najveći huligan koji je normalizirao ustaštvo, a sve zbog političke trgovine i održavanja samoga sebe na vlasti”, poručila je Ahmetović, podsjetivši na ranije premijerove istupe u kojima je prozivao novinare i dovodio u pitanje njihovu nepristranost. Takva retorika, dodala je, pridonosi atmosferi u kojoj se novinare pokušava diskreditirati i zastrašiti, a izjave u kojima ih se naziva 'crvima - neprijateljima ili plaćenicima predstavljaju nedopustiv pritisak na slobodu medija i javnu riječ.

- Ne može se Andrej Plenković istodobno predstavljati kao uglađeni europejac, a normalizirati ono što je neprihvatljivo. On je propagandist u bijelim rukavicama - zaključila je.

Petrov: HDZ i DP vežu isti interesi

Mostov Božo Petrov kazao je da 'nema namjeru komentirati nevolje u raju'. „Ne želim to komentirati zato što sam im, prije dvije godine kada su odlučili plesati s njima, rekao da ih to čeka. „Meni je jedini problem što su oni za račun fotelja koje su dobili unazadili Hrvatsku, i jedni i drugi”, poručio je, dodavši da su oni prolazni i nebitni te da je njemu bitna Hrvatska, a ne Penava i Božinović.

Upitan očekuje li da će premijer Plenković razriješiti DP-ove ministre kao što je to učinio i s Mostovima, kazao je kako „vjeruje da ih vežu isti interesi, to je davno viđena priča”.

Milorad Pupovac (SDSS) ustvrdio je da napadati policiju zato što radi svoj posao u zaštiti ustavnih vrijednosti i sigurnosti građana čini mu se, ne samo neprihvatljivo, nego i opasno da ljudi koji imaju političku moć na takav način osporavaju djelovanje MUP-a. Isto se, kaže, odnosi i na one koji su pokrenuli hajku protiv vodećih nacionalnih medija koji su čuvari demokracije, a često i zakonitosti u našoj zemlji i to je ozbiljna prijetnja demokratskom poretku RH.

- Nije čudo da to rade navijači koji slave Auschwitz, spaljivanje Židova u viskim pećima, ali kada to radi važan član vladajuće koalicije i potpredsjednik Sabora, onda je to još veća prijetnja demokraciji nego ljudi koji su se u Splitu pokazali u punom sjaju svoje mračne, tamne ideologije”, poručio je. Dodao je da su DP-ovci dobar dio svog političkog života organizirali hajke, prvenstveno protiv srpske zajednice u Hrvatskoj, a onda protiv svojih političkih protivnika među kojima su bili i HDZ i premijer Andrej Plenković. No, neobično je malo da svoju hajkašku politiku nastavljaju protiv medija i Ministarstva Vlade čiji su članovi, ustvrdio je, dodavši da je DP odavno prešao crvenu liniju. „Oni su na mračnoj strani civilizacije i naše ukupne povijesti - poručio je.

Pupovac: I Penava i DP su na, za njih, ugodnom lancu

Pupovac smatra da razlaz koalicije nije realan jer su 'i Penava i DP na, za njih, ugodnom lancu i sad malo cimaju time lancem dok im se to dopušta'.

Marijana Puljak (Centar), na pitanje o eventualnom preslagivanje vladajuće većine u kojoj više ne bi bilo DP-a, kazala je da je žetončići i prelasci iz jedne klupe u drugu ne zanimaju.

- Neka se o tome brine Plenković, mene zanima je provođenje zakona i da se primjenjuju jednako na sve - poručila je, zapitavši hoće li pozvati tajnicu da iz Vlade izbaci ministre i raskinuti koaliciju jer je očito u koaliciji sa strankom koja podržava sve one koji zazivaju Hitlera.

Istaknula je i kako nije važno što ona misli o "suludom nastupu" potpredsjednika Sabora Ivana Penave nego što misli premijer Plenković o tome što njegov koalicijski partner napada regularno djelovanje MUP i brani one koji zazivaju Hitlera. Osvrnula se i na sličnu objavu Andre Krstulovića Oparu (HDZ) koji je prozvao MUP zbog objavljivanja tjeralica, a riječ je, ističe, o uobičajenom postupku MUP-a za sve one koji bježe od zakona. Dodala je da se u toj objavi vidi podrška onima koje zakoni trebaju procesuirati i sankcionirati.

Igor Peternel (DOMiNO) mišljenja je da je Penava na konferenciji za novinare u Splitu dao naznake svog nezadovoljstva statusom u koaliciji.

- To vam je tako kada izdate povjerenje birača koji su vas izabrali na ideološkim temama, a ispregovarate si poljoprivredu i gospodarstvo, što u teme kojima ne vladate, to vas ne zanima niti vas je za to tko birao pa se onda morate u mandatu 'vaditi' i skretati pozornost na sebe”, kazao je. Oni glasaju za politike protiv kojih se bore i glume oporbu unutar vladajuće koalicije, za sada, bezuspješno, što se i vidi po rejtingu, ocijenio je. No, promijenit se neće ništa, jer o ideološkim temama Plenković Penavu ne pita ništa, a još manje ostatak stranke i oni u toj koaliciji ideološki ne znače ništa - poručio je Peternel.