Penava o afričkoj svinjskoj kugi u Slavoniji: 'Ovo je kukavičluk, čista situacija nereda i kaosa'

Vezano uz problematiku koju imamo po pitanju afričke svinjske kuge, definitivno nam je jasno da imamo ogromnu krizu, koja zahtijeva odgovornu reakciju i, nažalost, očekivano mi je vidjeti reakcije političara na tragu Sandre Benčić ili Radimira Čačića, koji, poput dežurnih sveznadara, stvaraju buku. Kad pričamo o nacionalnoj sigurnosti, DP je ulaskom u Vladu isticao što i uvijek - samodostatnost u proizvodnji, govorio je za N1 o problemu s afričkom svinjskom kugom šef Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Poručio je da se u zaustavljanju širenja zaraze primjenjuju najviše tehnološke mjere.

- Kad ste djelatnik takve farme, zabranjeno vam je držati kod kuće svinje ili ići u šumu, imate dosta restriktivan režim života. Zato, kad dođe do proboja na takvoj farmi, jedan je podatak znakovit i zato kažem da je u pitanju nacionalna sigurnost. Svega 1,5 posto proizvođača svinjskog mesa u RH proizvodi ukupno 67 posto svinjskog mesa na razini RH. Kad u takvim uvjetima dođe do takvog proboja i izravne prijetnje, jasno je kao dan da sve opcije moraju biti na stolu - objasnio je.

Sigurnosne mjere su velike, a kako je rekao, svinjska kuga je bila i 2023., ali kao da nismo ništa naučili.

- Zato, tragikomično mi je kad vidim gospodina Golubovića, koji bi trebao biti jedan od vodećih ljudi i na strani proizvodnje. Ministra Davida Vlajčića dočekuje gnjevna gomila nakon proboja u Jagodnjaku i napada ga se. Zato, gospodin je, po meni, trebao odavno predati ostavku, a ne ministra prozivati za struku. Istovremeno, skriva podatak da je od 3000 svinja koje su detektirane u Jagodnjaku oko 1500 neregistriranih. Skriva podatak da je od 148 objekata, čak 87 objekata predmet prekršajnih postupaka, a identificirano je deset neregistriranih proizvođača. On, koji docira i priča o 2023., skriva te podatke. Za koga radiš, jesi li svjestan da ovako ugrožavaš nacionalnu sigurnost? Zajedno s drugima koji se tako ponašaju.

Smatra da je riječ o kukavičluku.

- Zato imamo situaciju nereda i kaosa jer nije očišćeno što bi trebalo biti očišćeno. Sličnu problematiku imamo unutar veterinarske struke, kao i djelovanja samog Inspektorata. Zato ovo zahtijeva međuresornu reakciju kako bi se stanje očistilo pa da ljudi mogu proizvoditi svinje.