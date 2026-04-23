'VIŠE PUTA NUDIO OSTAVKU'

Penava o Dabrinoj ostavci: U nedjelju smo pričali, dan kasnije napravio je što sam ga zamolio

Piše Snježana Krnetić, Bogdan Blotnej,
EKSKLUZIVNO Zagreb: Josip Dabro i Ivan Penava razgovarali su u centru grada | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Potpredsjednik Sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava pojasnio je u četvrtak detalje oko ostavke Josipa Dabre s mjesta glavnog tajnika stranke

Da sam to mislio napraviti jer smo oportunisti, smijenio bih ga prije godinu dana. Nije ostavku nudio na stol jer je lud, vrlo je korektno istupio. Unutar Domovinskog pokreta imamo svoju glavu, da odlučimo u vremenu kad mi mislimo da je dobro, a ne javnost. Cjelokupna javnost bila je na svojoj strani, a cijeli Domovinski pokret na drugoj. 

Rekao je to u četvrtak predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na konferenciji za medije nakon smjene Josipa Dabre u stranci.

On ostaje u stranci, iako je Penava rekao "kako nema kristalnu kuglu što će se sve dogoditi". Na pitanje je li on tražio da napusti mjesto tajnika stranke, Penava kaže da je u nedjelju razgovarao s Dabrom. U ponedjeljak je Dabro napravio ono što ga je zamolio.

ŠOKANTNA OBJAVA Dabro dao ostavku kao tajnik DP-a: Interesi u vladajućoj koaliciji guše profil stranke!
Naime, kako je Dabro u četvrtak poslao medijima, odlučio je povući se s te funkcije. 

- Zbog pretjerane brige o interesima partnera u koaliciji, s realnim zanemarivanjem načelnih politika Domovinskog pokreta, dopustili smo dirigiranim komentarima i daleko nelegitimnim političkim akterima od nas da nam javno bezobrazno nastave kadrovirati unutarnje odnose u stranci proglašavajući "moju ruku nebitnom". Preko toga ja, a siguran sam ni veliki broj naših članova, ni zastupnika ne mogu prijeći - napisao je Dabro.

Te teze Penava nije želio komentirati već je rekao kako je Dabro prava adresa za ta pitanja.

Zagreb: Ivan Penava o aktualnim temama
Zagreb: Ivan Penava o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Komunikacija unutar stranke, jednako onoj unutar većine, ja je obavljam u ozbiljnoj atmosferi i na ozbiljnim mjestima. Ne obavlja se to privatnim mailom medijima - rekao je Penava.

Pojasnio je i kronologiju zbivanja smjene u stranci.

- Nedelja, povratak iz Gradiške, predstavljanje kandidata. Potom ujutro slijedi ostavka Dabre, a u utorak sjednica predsjedništva - rekao je kratko Penava.

Dodao je kako nastavljaju raditi na terenu te opet napao medije da nikad ništa pozitivno ne pišu o njima osim nekih izuzetaka.

