Penava prozvao Pavličeka: 'Da bi se moglo voditi Vukovar treba imati nešto u glavi...'

Predsjednik Domovinskog pokreta i bivši gradonačelnik Vukovara Ivan Penava optužio je u petak na konferenciji za novinare aktualnu gradsku vlast i gradonačelnika Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti) da je zaustavila niz projekata zbog čega će grad početi zaostajati u razvoju.

Penava je optužio Pavličeka da je zaustavio projekte poput izgradnje dvorane za tenis, nove Ekonomske škole s pripadajućom sportskom dvoranom, a posebno je ukazao da je ponovno uvedena naplata dječjih vrtića, što će dodatno opteretiti kućne budžete građana.

"Prva tri mjeseca aktualne gradske vlasti i njihovog rada obilježilo je odustajanje od velikih kapitalnih projekata, za što nema realnih opravdanja tim prije što je ta ekipa godinama unazad podržavala te iste projekte. Neshvatljivo mi je da poslije samo dva - tri mjeseca oni odustaju od projekata za koje su sredstva kroz razne mehanizme bila osigurana“, rekao je Penava.

Tvrdi kako je frapirajućom brzinom došlo do urušavanja kompletne konstrukcije kojom on vodio Vukovar, a sve je kulminiralo s najavom podizanja kratkoročnog zajma u iznosu od 6,3 milijuna eura, što će dodatno opteretiti financije Grada.

Najavio je kako će kao bivši gradonačelnik, Vukovarac i zastupnik u Hrvatskom saboru i dalje nastaviti pomagati Vukovaru i zalagati se za gradske projekte i pritom upitao "kako pomagati nekome kome su svi projekti megalomanski".

"Vidljivo je da je Vukovar počeo nazadovati i gubiti korak sa sličnim gradovima u Hrvatskoj. Nažalost, maksimalni doseg ove vlasti su prozivke, ogovaranja i ulična politika, a sam razvoj Grada je negdje u zapećku", kaže Penava.

Da bi se moglo voditi Vukovar treba imati nešto u glavi, nekakva financijska znanja, promišljanja kako se vodi grad, ali toga danas nema tako da građani već osjećaju posljedice nepromišljenog odabira koji je napravljen na prošlim izborima. Sada treba nositi odgovornost i teret do nekih novih izbora, poručio je Penava.