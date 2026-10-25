Na pitanje novinara što bi se trebalo dogoditi da DP izađe iz koalicije s HDZ-om, Penava je odgovorio da je na posljednjem sastanku koalicije dogovoreno osnivanje nove javne ustanove i spomen-područja za žrtve komunističkog režima tijekom i po završetku Drugog svjetskog rata.
Penava rekao da su pronašli zamjenu za tajnika Bilandžića, ali o imenu još ne želi govoriti
Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava rekao je u nedjelju u Osijeku da nakon razgovora s HDZ-om u petak DP ima kandidata koji će na dužnosti državnog tajnika MUP-a zamijeniti dosadašnjeg Tomislava Bilandžića. Penava je rekao i da o imenu još ne želi govoriti te da očekuje da će se taj problem riješiti tijekom sljedećeg tjedna.
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Na pitanje novinara što bi se trebalo dogoditi da DP izađe iz koalicije s HDZ-om, Penava je odgovorio da je na posljednjem sastanku koalicije dogovoreno osnivanje nove javne ustanove i spomen-područja za žrtve komunističkog režima tijekom i po završetku Drugog svjetskog rata.
"U političkom kontekstu, to može napraviti jedino ovakva koalicija i ovakva saborska većina u kojoj je DP umjesto SDSS-a, jer da je obrnuto, to ne bi bilo moguće. Stoga je naš zadatak s partnerima iz HDZ-a i s ovom vladajućom većinom govoriti o tim stvarima i uspostaviti takve mehanizme, jer to dugujemo hrvatskom narodu", rekao je Penava.
Rekao je i da se nada da će "doći dan" kad će se, kako je kazao, "moći i o Josipu Brozu Titu u ovoj državi govoriti kao jasnom i nedvosmislenom zločincu“.
"Unatoč tome što je od '41. do '45. bio na toj antifašističkoj i, u konačnici, pobjedničkoj strani, to ni na koji način ne mijenja činjenicu da govorimo o ratnom zločincu koji je odgovoran za desetine i, nažalost, bojim se da će istina u konačnici pokazati i stotine, a možda i 200 tisuća nedužno ubijenih ljudi", ustvrdio je Penava.
Kaže i da "ni on sam niti bilo tko iz DP-a neće poduzeti ništa što bi moglo dovesti Možemo!, gospođe Daliju Orešković, Marijanu Puljak i takve ljude na vlast".
"Jako puno toga smo spremni istrpiti, a često to traži od ljudi i žrtvu, da spriječimo dolazak takvih na vlast, jer mislimo da to nije dobro za Hrvatsku", ocijenio je Penava. Dodao je i da je svjestan da dio stvari koje DP pokušava progurati kroz koaliciju neće uspjeti ostvariti i da će "morati istrpiti" unatoč tome što im se to jako neće svidjeti.
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