Penava: Sramotno je da pučka pravobraniteljica politički agitira za tjednik Novosti

Piše HINA,
Zagreb: Ivan Penava o navodima pučke pravobraniteljice o financiranju tjednika Novosti | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Čelnik DP-a Ivan Penava kritizirao je pučku pravobraniteljicu Tenu Šimonović Einwalter zbog njena Izvješća u kojem, kako je rekao, brani i štiti tjednik Novosti koji se financira iz proračuna, a pljuje po Hrvatskoj te ustvrdio da je sramotno da politički agitira za svoje istomišljenike. Predsjednik Domovinskog pokreta osvrnuo se na kritike pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter iz Izvješća za 2025. godinu na račun Savjeta za nacionalne manjine zbog rezanja sredstava tjedniku Novosti, a u kojem navodi i pritiske Domovinskog pokreta.

„Što drugo zaključiti iz njenog Izvješća nego da je stanje u Hrvatskoj nikad bolje, što i sama neizravno govori, jer pronalazi dovoljno vremena provoditi istrage i angažirati potrebne resurse kako bi istražila zašto su tjedniku Novosti smanjena financijska sredstva iz državnog proračuna? Zamislite koliko dobro stojimo kao društvo kada je to najveći problem pučke pravobraniteljice? Sva druga prava su u redu, nitko nije ni materijalno ni na neki drugi način ugrožen, ali tjednik koji iz državnog proračuna isisava milijune eura i neprestano želi još i još i nikad dovoljno, to je problem u današnjoj Hrvatskoj”, kazao je Penava na konferenciji za novinare u Saboru.

Kada je, navodi, u konačnici to bjesomučno financiranje, status koji ne uživa nijedan medij u RH, odlukom Savjeta za nacionalne manjine dijelom zaustavljeno, javila se pučka pravobraniteljica da brani njihove privilegije. „Ne da brani ugrožene i nezaštićene nego da brani one koji imaju najviše, koji su naslonjeni na državni proračun i jedinstveni u odnosu na sve druge medije. Ona tvrdi da neograničeno financiranje Novosti iz državnog proračuna zapravo spada pod slobodu izražavanja i slobodu tiska. Zamislite, bianco ček, to je kriterij i mjerilo po kojoj se mjeri sloboda koju uživa tjednik Novosti”, ustvrdio je.

Ja, kao i većina hrvatske javnosti, ne bih se složio s njom, naglasio je, pokazavši neke od naslovnica Novosti koje smatra spornima. Spada li ovo u kulturnu autonomiju ili autonomiju nacionalnih manjina i njihova prava i slobode, rekao je, naglasivši da se time isturila ispred tjednika Novosti, a svi drugi mediji su na drugoj strani i njih se ne štiti nego se štite uradci Novosti, pod krinkom zaštite slobode izražavanja i financiranja bianco čekom.

Novosti se imaju pravo izražavati, kao i svaki drugi medij, ali neka idu u slobodnu prodaju i traže svoje mušterije, kao i svi drugi mediji na kioscima, poručio je, napomenuvši da ne može biti jedan jedini medij privilegiran i to pod krinkom manjinskog tjednika koji to nije.

Hvala joj što potvrđuje ono što Domovinski pokret uporno godinama tvrdi - da su Novosti jedini medij koji prima sredstva za nacionalne manjine, a po svom karakteru to uopće nije jer se manjine ne spominju u njihovim temama, dodao je.

„Ovakav pokušaj agitiranja za privilegirani medij koji se godinama poluzakonito ili čak sasvim nezakonito financira kroz kulturnu autonomiju nacionalnih manjina predstavlja grubo kršenje njenog mandata i misije pučkog pravobranitelja i sramotno je da koristi svoju poziciju da bi politički agitirala za svoje istomišljenike koji s naslovnica pljuju po hrvatskoj državnosti, hrvatskim svetinjama, Domovinskom ratu i vrijednostima koje baštini naš narod”, zaključio je Penava.

