Penava: U Koloni ima mjesta za sve koji se poklanjaju žrtvama, provokatori nek' nas zaobiđu

- U Koloni ima mjesta za svakoga tko se dolazi pokloniti žrtvama velikosprske agresije na Hrvatsku. Nikada nisam dijelio ljude po nacionalnosti. Dolaziti s agendom da se priznaju žrtve Srbima, a ne oni koji su ginuli od velikosrpske agresije… To tako ne ide. Hvala što su poslušali, bolje da zaobiđu Vukovar, to su provokatori - kaže vukovarski gradonačelnik IVan Penava o nedolasku predstavnika Srba koji ove godine nisu došli baciti vijence u Dunav.

- HOS je za mene jedna od postrojbi koje su branile Vukovar i Hrvatsku. Isticali smo, kolonu je predvodila i 204. vukovarska, danas je to HOS. Isključivo iz razloga što se tu postrojbu pokušava gurnuti na marginu. Imali smo potrebu u Vukovaru reći da mi svoje žrtve ne zaboravljamo i ne damo da se po njima gazi. To je poruka i znak zahvalnosti prema toj postrojbi i svim postrojbama. Drugi govore o sebi - dodaje.

Provokatora i “ubačenih” se ne boji, ali ne želi da naruše dignitet Kolone: “Hoće li biti egzibicionista ove ili one vrste, ne znam, ali zasjeniti sve ove godine… Neće nam to nauditi, ali čvrsto vjerujem da toga neće biti”, kaže.

Svi su emotivni ovih dana

- I u ovaj dan ulazimo u tom ambijentu. Ovoliko godina nakon, s ponosom, prema djelu hrvatskih branitelja, ali i s neizmjernom tugom zbog stradalih branitelja i civila, u Vukovaru možemo govoriti da smo pobjednici. Iako je grad pao, stvorila se hrvatska država. Siguran sam da ćemo koračati u svjedočiti još jednoj dostojanstvenoj koloni.”

Na pitanja o tenzijama koje su vladale proteklih dana, kaže kako svako donosi svoja razmišljanja.

“Mislim da je situacija dozrela, mislim da smo pokazali da će sve proći u redu. Da mi se puno toga vezanog za Vukovara 1991. ne sviđa, to je činjenica. Treba isticati da za razoreni Vukvoar nitko nije odgovarao. Sve drugo je politikantstvo, ali danas ipak s mislima na one kojih nema, na one koji su s nama, koji su davali sebe da bi mi živjeli u slobodnoj Hrvatskoj.”

Penava kaže kako će kao domaćin danas dočekati državni vrh i poželjeti im dobrodošlicu, kao i dosad.