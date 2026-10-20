Penava zbog Torcide napao medije i MUP: Što je ovo? Divlji Zapad? Tko je pokrenuo hajku?

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava održava konferenciju za medije u Splitu ispred zgrade Gradske uprave i govori o medijskoj hajci na pripadnike Torcide, piše N1.

Konferencija se održava nakon antisemitskih ispada Torcide prije utakmice Hajduka i Ajaxa (2-1). Penava je na početku izjavio kako se treba ograditi od antisemitizma.

- Jasna i nedvosmislena osuda Domovinskog pokreta zbog izjava i uzvika kojima smo svjedočili uoči utakmice između Hajduka i Ajaxa, a ticale su se veličanja, meni je previše i samo spominjanje, bilo kakvih nacista, fašista, ustaša, što je mnogima od vas možda i nepojmljivo i neprihvatljivo, ali i komunista, Josipa Broza i tako dalje - rekao je Penava i dodao kako se apsolutno ograđuju od takvih povika.

- Ta tema je, po meni, trebala završiti s postupanjima policije, snimkama, detektiranjem krivaca i primjenom zakona nad svima njima - rekao je Penava pa se osvrnuo na medije i MUP.

- MUP, kojega uglavnom hvalimo u postupanjima, ovaj put odlučio se za pumpanje ove teme do besvijesti. Naravno, naišao je na mnoge među vama u medijima koji ste jedva dočekali to činiti - rekao je Penava, piše N1.

- Što je ovo, gospodo? Je li ovo Divlji zapad? Čujem danas neke od vas iz jednog vrlog HND-a kako kukaju da se novinari sad osjećaju kao na tjeralicama. Tko je pokrenuo ovu hajku i harangu - pitao je Penava dok je mahao naslovnicama medija o antisemitizmu u Splitu.

Netko od prisutnih mu je dobacio da je to učinila njegova vlada. - Kolega, kad budete htjeli tiskovnu konferenciju, sazovite je. Ovo je sad moja tiskovna, dozvolite. Tko je to pokrenuo? Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s kim? S vašim kolegama. Što je iduće za očekivati? Katran i perje - rekao je pa se osvrnuo na Marokanca koji je udario policajku i SNV. - Gdje ste bili na ovu temu dok je gorjela hrvatska obala ljetos? Koga su protjerivali? Kanađane? Je li bilo ovoga? Gdje ste bili s ovim stvarima kad je Marokanac tukao policajku u Zagrebu? Je li bilo ovoga? Gdje ste bili kad je SNV organizirao u čast Medakoviću izložbu u Zagrebu? Jeste li ih dali na stup srama? Štitite demokratske vrijednosti hrvatske države ili što radite - rekao je Penava.

Kukavica i Mišić

Na konferenciji se obratio i Ivica Kukavica koji je poručio da nitko nema problema s osudom bilo kojeg totalitarnog režima. Naglasio je da želi da se priča i o 402 djece koja su u Domovinskom ratu ubijena samo zato što su bila Hrvati. Osvrnuo se na napade koje je doživio jer, kako kaže, brani Torcidu. "Ja ću pričati o Domovinskom ratu, o tome tko je bio branitelj, tko je bio agresor, pod kojim su oznakama i pjesmama razarani hrvatski gradovi, a pod kojim su branjeni. Hrvatska je nastala na temeljima koje su najbolji među nama natopili krvlju", poručio je Kukavica.

Novinarima se obratio i Predrag Mišić. "Hajka na Torcidu i ljude koja je izašla u dnevnim tiskovinama, a u Lovasu prije dva dana je obilježena pogibija ljudi koji su natjerani u minsko polje, ni riječi o tome. Otkrivena masovna grobnica na Baniji, ni riječi o tome. Za pravo i pravdu jesam, svako tko počini kazneno djelo treba odgovarati. Ovakav linč ja ne pamtim. Ako se sama skupina naziva napredni židovi, ako Boysi viču ubij tovara, zašto sad samo izvaditi Torcidu, a sve druge ostaviti na miru? Ne opravdavam ništa. Mogao bih do sutra nabrajati sve što ste propustili kao novinari", rekao je Mišić spominjući patrijarha Porfirija koji je bio na pokopu ratnog zločinca Ratka Mladića.

Napušta li Vladu?

Penava je na pitanje istupa li iz Vlade jer je upravo napao institucije RH, odgovorio da iz Vlade će DP istupiti kad se odluči za to. "Ako se to dogodi, to će biti na temama koje koče procese primjerice otkrivanja komunističkih zločina... Do toga će doći ako ne bude dobre volje za osnivanje JU ili spomen-područja za sve žrtve koje su komunisti pobili ili ako netko pokaže da je DP uteg u vladajućoj koaliciji i da bi radije da je tu SDSS. Ne znam prizivate li rasap vladajuće koalicije na ovim temama", rekao je.

"Zakon je jednak za sve", poručuje Penava na pitanja o prijavama protiv navijača.

Penava je od novinara tražio "malo parlamentarizma" na njegovoj konferenciji nakon što mu se nisu svidjela pitanja o objavljenim fotografijama. "Fotografije doprinose harangi. Znate li fotografiju Marokanca koji na napao policajku, znate li fotografije ljudi koji su palili požare", pita Penava.

Na ukazivanje novinara da istupa kao oporba i napada Vladu koju podržava, Penava odgovara: "Mislite li da se mi svi slažemo apsolutno u svemu? Mislite li da se unutar koalicije jednako tako slažemo o svemu? I treće, ne smije li DP i ja imati stavove drugačije od Vlade? Niti će SDSS na vlast, niti će Možemo na vlast, poduzet ćemo sve što možemo da ne dođu na vlast", poručio je.

Penava kaže da ne zna ništa o suradnji pojedinaca s vojnim iskustvom s navijačkim skupinama. Kaže i da mu to sve malo vuče na "teorije zavjere". Dodaje da nije osobno čuo povike i Hitleru i Auschwitzu, ali ako ih je zaista bilo "odvratno" je.

" Non stop su jedni te isti krivi, proganjamo dečke koji su gasili požare, a oni koji su ih palili i istodobno primali poticaje od države, a i to sad napadamo, to je agenda DP-a na kojoj smo sami i neka smo, ostat ćemo joj vjerni. Imamo ono što drugi nemaju, a to je emocija da se ide do kraja", rekao je Penava.

Na izravno pitanje što smatra da bi mediji trebali objavljivati, a što ne, Penava odgovara: "Slobodna smo država. S novinarima se uopće ne slažem u stavovima, ali do zadnje ćemo boriti i DP i ja da svi imaju pravo pitati što žele jer ćemo inače biti isti kao oni koji su otvarali gole otoke... Nametati novinarima što će pitati, ne pada mi na pamet, ali ne odgovarati ne dolazi u obzir, nemam kompleks razgovarati s bilo kim, sučeliti argumente, hoćemo li se nakon toga ikad pozdraviti, to mi nije tema", poručio je dodajući da je došao kako bi komunicirao poruke za koje smatra da su važne za budućnost Hrvatske.

Odgovarajući na daljnja pitanja, Penava kaže kako ne zna jesu li ta 23 momka za kojima je raspisana tjeralica gasili požare, ali da se zna tko je požare palio.

"Jesu bili Kanađani, zašto im niste objavili genetski kod kao ovima, mir s vama", poručio je Penava na kraju konferencije.