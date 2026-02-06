Penava: Uklonili smo grobnicu četničkom vojvodi kod Vukovara

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava na konferenciji za medije izvijestio je javnost da je Domovinski pokret ispunio jedno od svojih ključnih obećanja - uklonjen je mauzolej četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu kraj Vukovara!

- Trideset godina čekalo se na ovaj korak, a to dovoljno govori o Domovinskom pokretu koji je jedini imao volje i snage provesti ga. Obećali smo hrvatskom narodu da ćemo izbaciti SDSS iz vlasti i da ćemo ukloniti mauzolej ratnom zločincu i četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, kao i ostale spomenike koji veličaju velikosrpske agresore. To smo i učinili. Šoškočanin je odgovoran za masakr 12 hrvatskih redarstvenika 2. svibnja 1991., za svirepu smrt 12 hrvatskih sinova koji su živote položili za slobodnu Hrvatsku. Svi se trebamo zapitati što su radile institucije prije ulaska DP-a u Vladu po pitanju zaštite njihova dostojanstva - naglasio je Penava.

Dodao je da hrvatsko društvo treba imati svijest o tome koliko su nas zadužili hrvatski branitelji i koliko je važno čuvati njihovo dostojanstvo.

Istaknuo je i da je vrlo emotivan i sretan što se danas konačno može reći da mauzoleja više nema, a uskoro neće biti ni ostalih spomenika koji veličaju agresiju na RH.

- Uvijek smo ustrajali u svojoj namjeri, nisu nas pokolebale razne politike ni okolnosti i ponosni smo na ovo što smo postigli. Ostajemo dosljedni vrijednostima koje promičemo, a to su u prvom redu hrvatski branitelji, istina o Domovinskom ratu i obrana nacionalnog identiteta - poručio je predsjednik DP-a Ivan Penava.