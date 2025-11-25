Pentagon je zaprijetio senatoru da će ga vratiti u mornaricu

Pentagon je u ponedjeljak zaprijetio da će američkog senatora Marka Kellyja, umirovljenog mornaričkog kapetana, vratiti u aktivnu službu kako bi ga procesuirao nakon što je njegov poziv vojnicima da ne provode nezakonite zapovijedi opisao kao pobunjeničko ponašanje bivšeg astronauta i odlikovanog veterana. Kelly, koji poriče bilo kakvu krivnju i koji je u izjavi rekao da se neće dati zastrašiti, pridružio se petorici drugih demokrata u Kongresu s iskustvom u američkoj vojsci i obavještajnoj zajednici kako bi pozvao američke trupe da odbiju sve nezakonite zapovijedi.

Kellyjeva video poruka od 18. studenog stigla je usred pojačane zabrinutosti među demokratima, koju su privatno ponovili neki američki vojni dužnosnici, da Trumpova administracija krši zakon naređujući američkoj vojsci da ubija osumnjičene trgovce drogom u napadima na njihova plovila u latinoameričkim vodama.

Pentagon tvrdi da su ti napadi opravdani jer se krijumčari droge smatraju teroristima.

U izjavi Pentagona navodi se da se preispituju "ozbiljne optužbe za povrede vojne stege" protiv Kellyja.

Premda nije navedeno s kojim bi se optužbama Kelly mogao suočiti ako poduzme tako izvanredan korak, američki ministar obrane Pete Hegseth objavio je komentare na X-u optužujući Kellyja i ostale zastupnike za pobunu.

"Video koji je snimila 'pobunjenička šestorka' bio je podao, nepromišljen i lažan", rekao je ministar obrane Pete Hegseth na X-u.

"Poticanje naših vojnika da ignoriraju naredbe svojih zapovjednika potkopava svaki aspekt 'dobrog reda i discipline'."

Predsjednik Donald Trump također je optužio Kellyja i ostale demokrate za pobunu, rekavši u objavi na društvenim mrežama da je zločin kažnjiv smrću.

Prema američkom vojnom pravosuđu, pobuna spada među najteža kaznena djela i može se kažnjavati smrću.

Kelly: Nasilnici koji se više brinu o vlastitoj moći nego o zaštiti Ustava

Kelly je u izjavi rekao da je za prijetnju saznao iz Hegsethove objave na društvenim mrežama.

Detaljno je opisao svoju vojnu službu prije nego što se pridružio Senatu kao predstavnik Arizone, uključujući 39 borbenih misija u operaciji Pustinjska oluja i četiri leta svemirskim šatlom u NASA-i.

„Ako je ovo namijenjeno zastrašivanju mene i drugih članova Kongresa dok obavljamo svoj posao i držimo ovu administraciju odgovornom, neće uspjeti“, rekao je Kelly.

„Previše sam dao ovoj zemlji da bi me ušutkali nasilnici koji se više brinu o vlastitoj moći nego o zaštiti Ustava“, poručio je.

Prijetnja Kellyju kaznenim progonom slijedi nakon čistke u Pentagonu visokih članova američke vojske, uključujući načelnika Združenog stožera, načelnika mornarice i ravnatelja Nacionalne sigurnosne agencije.

Odluka o vraćanju Kellyja u aktivnu službu i njegovu potencijalnom kaznenom progonu također bi se mogla shvatiti kao poruka onim nedavno otpuštenim dužnosnicima, koji šute nakon smjene.

Rachel VanLandingham, bivša odvjetnica Zračnih snaga sada profesorica na Pravnom fakultetu Southwestern, rekla je da nikada nije vidjela da se zastupnici na dužnosti prisilno pozivaju natrag u vojsku te da bi Kelly imao snažan pravni argument za dobivanje privremene sudske zabrane jer nema dokaza o opravdanom povodu.

„On ima snažnu pravnu osnovu reći 'Apsolutno ne. Neću to učiniti'“, rekla je VanLandingham.

Hegsethove izjave također bi mogle potkopati svaki napor Pentagona da kazneno goni Kellyja jer predstavljaju jasan slučaj nedopuštenoga zapovjednog utjecaja i mogle bi se koristiti kao dokaz da Kelly ne bi mogao dobiti pošteno suđenje, rekla je.

To je najnoviji primjer na koje sve načine Trumpova administracija traži kažnjavanje onih koje Trump smatra političkim protivnicima.

Od povratka na predsjedničku dužnost u siječnju, Trump je povremeno pozivao na zatvaranje protivnika, a njegovo ministarstvo pravosuđa cilja kritičare poput bivših saveznih dužnosnika Johna Boltona i Jamesa Comeyja.