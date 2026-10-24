Obavijesti

News

Komentari 0
Washington podigao uzbunu

Pentagon proglasio kineske institute prijetnjom: ‘Infiltrirali su američka sveučilišta’

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pentagon proglasio kineske institute prijetnjom: ‘Infiltrirali su američka sveučilišta’
Foto: Carlos Barria
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Američko Ministarstvo obrane proglasilo je Konfucijeve institute prijetnjom nacionalnoj sigurnosti, ističući njihovu ulogu u infiltraciji američkih sveučilišta i krađi intelektualnog vlasništva.

Američko Ministarstvo obrane proglasilo je kulturne centre na sveučilišnim kampusima, koje financira Kina, a koji su poznati kao Konfucijevi instituti, prijetnjom nacionalnoj sigurnosti SAD-a, izjavio je u petak ministar obrane Pete Hegseth. Washington već dugo optužuje Konfucijeve institute da služe kao oruđe kineske propagande te je poduzeo korake kako bi ograničio njihovo djelovanje.

U videu objavljenom na društvenim mrežama, Hegseth je ustvrdio da su Konfucijevi instituti na američkim sveučilištima djelovali prikriveno te da ih je Pentagon uvrstio na popis institucija koje ugrožavaju nacionalnu sigurnost SAD-a.

22 GODINE ZATVORA Užas u BiH: Uperio ženi pištolj u glavu, policija ga pustila pa je ubio iz puške. Sada je osuđen
Užas u BiH: Uperio ženi pištolj u glavu, policija ga pustila pa je ubio iz puške. Sada je osuđen

"Ispostavilo se da je niknulo 80 novih propagandnih ćelija na 30 sveučilišta, koje su koristile različita imena i statute, ali s istim ciljem: krađom intelektualnog vlasništva i infiltriranjem u umove američkih studenata", rekao je Hegseth.

Ministarstvo obrane je tijekom protekla dva mjeseca "sustavno razmontiralo svaku od tih organizacija", dodao je.

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na Reutersov upit za komentar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'
EVO ŠTO SVE IMA

Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'

Gradonačelnik Novalje i saborski zastupnik HDZ-a, Ivan Dabo, izazvao je kontroverze svojim izjavama o žrtvama logora, dok njegovo bogatstvo uključuje četiri stana i dvije kuće, a plaća iznosi 4163 eura.
Obustavili potragu za splitskim pomorcem (61): 'Tražimo da se tamo hitno proglasi ratna zona'
NADNICA ZA STRAH

Obustavili potragu za splitskim pomorcem (61): 'Tražimo da se tamo hitno proglasi ratna zona'

Tanker na kojemu su bila dva Hrvata pogođen je dronom 15. listopada. Jedan je dobio opekine i bio u bolnici. Za drugim je prekinuta potraga. U Crnom moru trenutno je 107 hrvatskih pomoraca
Pozadina Kajtazijeva izlaska iz saborskog Kluba manjinaca: 'Možda nije jedini koji će otići...'
KUHA U SABORU

Pozadina Kajtazijeva izlaska iz saborskog Kluba manjinaca: 'Možda nije jedini koji će otići...'

Veljko Kajtazi nije specificirao zašto točno odlazi iz kluba nacionalnih manjina, ali neslužbeno smo doznali da je razlog i to što nije postao potpredsjednik Sabora i načina na koji je preglasan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026