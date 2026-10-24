Pentagon proglasio kineske institute prijetnjom: ‘Infiltrirali su američka sveučilišta’

Američko Ministarstvo obrane proglasilo je kulturne centre na sveučilišnim kampusima, koje financira Kina, a koji su poznati kao Konfucijevi instituti, prijetnjom nacionalnoj sigurnosti SAD-a, izjavio je u petak ministar obrane Pete Hegseth. Washington već dugo optužuje Konfucijeve institute da služe kao oruđe kineske propagande te je poduzeo korake kako bi ograničio njihovo djelovanje.

U videu objavljenom na društvenim mrežama, Hegseth je ustvrdio da su Konfucijevi instituti na američkim sveučilištima djelovali prikriveno te da ih je Pentagon uvrstio na popis institucija koje ugrožavaju nacionalnu sigurnost SAD-a.

"Ispostavilo se da je niknulo 80 novih propagandnih ćelija na 30 sveučilišta, koje su koristile različita imena i statute, ali s istim ciljem: krađom intelektualnog vlasništva i infiltriranjem u umove američkih studenata", rekao je Hegseth.

Ministarstvo obrane je tijekom protekla dva mjeseca "sustavno razmontiralo svaku od tih organizacija", dodao je.

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na Reutersov upit za komentar.