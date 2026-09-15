Pentagon ukida zavjet šutnje: Stvoren je siguran kanal za svjedočenja o NLO-ima...

Pentagon ukinuo zavjet šutnje: Osoblje s tajnim saznanjima o NLO-ima sada može legalno progovoriti

Pentagon je objavio da sadašnje i bivše osoblje, koje je bilo vezano prisegom tajnosti o neidentificiranim anomalnim pojavama (UAP), koje u narodu i dalje zovemo NLO.-ima, sada može legalno podijeliti te informacije s Vladom. Stvoreno je ciljano pravno izuzeće koje predstavlja važan korak prema transparentnosti u pitanjima koja desetljećima zaokupljaju maštu javnosti i potiču brojne teorije.

Ovom odlukom, koja je objavljena u ponedjeljak 14. rujna 2026., sadašnji i bivši pripadnici oružanih snaga, civili i vanjski suradnici oslobođeni su obveza iz ugovora o tajnosti (NDA) i sporazuma o pristupu posebnim programima (SAPIA), ali isključivo za komunikaciju s ovlaštenim predstavnicima sustava PURSUE.

To im omogućuje da bez straha od pravnih ili administrativnih posljedica podijele svoja saznanja o NLO-ima s ovlaštenim vladinim predstavnicima. Informacije će se prikupljati kroz posebno uspostavljen kanal nazvan PURSUE – (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters -Predsjednički sustav za deklasifikaciju i izvještavanje o susretima s UAP-ima), inicijativu koja je pokrenuta za vrijeme administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Cilj ovog poteza je stvoriti siguran put za pregled i potencijalnu deklasifikaciju dokumenata povezanih s NLO-ima, što je u izravnom skladu s Trumpovim mandatom za potpunu transparentnost o ovoj temi. Prije ove objave, svatko tko je imao pristup povjerljivim informacijama bio je vezan strogim ugovorima o tajnosti. Desetljećima je strah od gubitka sigurnosnih dozvola i pravnih tužbi držao u tišini one koji su imali izravna saznanja. Sada se ti zidovi djelomično ruše, barem za ovlaštene kanale.

"Ovo izuzeće uklanja te prepreke eksplicitno autorizirajući otkrivanje informacija predstavnicima sustava PURSUE bez pokretanja kazni za kršenje ugovora ili standardnih povreda ugovora o tajnosti“, priopćili su iz Ministarstva obrane.

Jačanje transparentnosti i politički pritisak

Ova mjera nadovezuje se na direktivu iz srpnja 2026. u kojoj je Trumpova administracija naredila Ministarstvu obrane, ili kako ga Trump zove, Ministarstvu rata, i obavještajnoj zajednici da omoguće bivšim zaposlenicima sa saznanjima o NLO-ima da se jave Uredu za rješavanje anomalija u svim domenama (AARO) ili sustavu PURSUE.

Iako je predsjednik Trump u više navrata izrazio skepsu oko postojanja izvanzemaljskog života, naredio je potpunu transparentnost. Bivši predsjednik Barack Obama je u podcastu u veljači 2026. u brzom dijelu intervjua rekao o izvanzemaljcima: "Stvarni su, ali ih nisam vidio“, no ubrzo je pojasnio da je mislio na statističku vjerojatnost života u svemiru i da tijekom svog predsjedništva nije vidio nikakve dokaze o kontaktu s izvanzemaljcima.

Interes za ovu temu nije ograničen samo na izvršnu vlast. U rujnu 2025. godine, Odbor za nadzor i vladine reforme Zastupničkog doma održao je povijesno saslušanje na kojem su vojni veterani pod prisegom svjedočili o svojim susretima s NLO-ima i navodnom vladinom zataškavanju. Opisivali su objekte koji su pokazivali tehnološke sposobnosti daleko iznad poznatih letjelica te izrazili zabrinutost zbog stigme s kojom su se suočavali. Paralelno s time, nedavno objavljene datoteke Trumpove administracije sadrže izvješća o viđenjima neobičnih objekata, uključujući trokutaste i slične pojave u blizini Colorado Springsa i drugih lokacija.

Što je s prijavama građana?

Dok novo pravno izuzeće otvara vrata sadašnjem i bivšem vladinom osoblju, ostaje nejasno hoće li Pentagon istražiti ogroman broj viđenja NLO-a koje prijavljuje šira javnost. AARO, odjel Pentagona odgovoran za ispitivanje viđenja NLO-a, opetovano je obećavao da će početi prihvaćati izvješća javnosti, ali to se još nije dogodilo.

Na svojim internetskim stranicama AARO navodi da je „izvještavanje trenutno ograničeno na sadašnje ili bivše zaposlenike američke vlade, vojno osoblje ili osoblje vanjskih suradnika s izravnim saznanjima o programima ili aktivnostima američke vlade povezanim s UAP-ima od 1945. godine".

Ovo ograničenje izazvalo je kritike. Ranije ovog mjeseca, poznati TV voditelj dr. Phil McGraw optužio je Pentagon da zanemaruje više od 1800 legitimnih izvješća o UAP-ima koje su podnijeli građani.

Jedine opcije dostupne javnosti su dvije privatne, nevladine baze podataka – Nacionalni centar za izvještavanje o NLO-ima (NUFORC) i Zajednička NLO mreža (MUFON). Kroz NUFORC-ov katalog podataka, više od 1800 izvješća klasificirano je kao "stupanj 1“, što znači da predstavljaju najvjerodostojnija zabilježena viđenja.

