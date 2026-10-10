Pentagon želi prenositi smaknuće uživo, Papa Lav: 'Smrtna kazna je neprihvatljiva'

Papa Lav ponovio je svoju osudu smrtne kazne u subotu, rekavši da ona krši svetost ljudskog života i lišava ljude mogućnosti iskupljenja, nekoliko dana nakon što je Pentagon rekao da smaknuće planira prenositi uživo. Američka vojska uživo će prenositi smaknuće streljanjem muškarca koji je ubio 14 osoba u vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine, rekao je u četvrtak ministar obrane Pete Hegseth. Ako do njega dođe, bio bi to dosad nezabilježen prijjenos uživo jednog američkog pogubljenja.

"Opće dobro može se zaštiti, dok se zahtjevi za pravdom mogu ispuniti bez pribjegavanja smrtnoj kazni", rekao je prvi papa iz Sjedinjenih Država u objavi na društvenim mrežama, ne spominjući plan Pentagona.

"Smrtna kazna je neprihvatljiva jer predstavlja napad na nepovredivost i dostojanstvo osobe", dodao je Lav u poruci objavljenoj na Svjetski dan protiv smrtne kazne.

Nidal Hasan, bivši vojni psihijatar, trebao bi postati prva osoba od 1945. godine koju će američka vojska smaknuti strijeljanjem.

Plan prijenosa uživo, koji zagovara Hegseth, izazvao je kritike zastupnika, uključujući i Trumpovih republikanaca, vjerskih čelnika i međunarodnih promatrača.

Sam Trump rekao je da još nije odlučio hoće li dopustiti prijenos uživo, dok je potpredsjednik JD Vance, koji je katolik, izrazio sumnju hoće li Pentagon zaista prenijeti uživo smaknuće koje je zakazano za 3. prosinca.

Vance je također rekao da neće gledati prijenos ako do njega dođe.

Do plana smaknuća dolazi u jeku rasprave u SAD-u o smrtnoj kazni nakon prošlotjednog neuspješnog smaknuća žene iz Tennesseeja smrtonosnom injekcijom.

Osuđena ubojica Christa Pike, koja je preživjela dvije smrtonosne injekcije tijekom pokušaja pogubljenja, otpuštena je iz bolnice i vraćena u zatvor, izjavili su u subotu njezini odvjetnici.