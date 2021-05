Prošlog petka nešto prije 12 sati, zastupnici koji smiju biti u sabornici čekali su da predsjednik Sabora Gordan Jandroković zauzme svoju poziciju i krene s glasovanjem. No, u okviru oporbe još nije do kraja bilo dogovoreno sve o glasovanju o pojedinim točkama dnevnog reda.

U jednom trenutku potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja ustaje i odlazi do prvog reda gdje sjedi predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica. Nešto mu tumači, a onda se okreće prema dnu sabornice: "Kate, dođi".

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović silazi do Grmoje i Bartulice, a tu su u blizini još dvojica zastupnika Domovinskog pokreta, Daniel Spajić i Zlatko Hasanbegović.

U pitanju je bio njen prijedlog o porezu na digitalne usluge, a koji je Jandroković trebao staviti na glasanje. Vlada je saboru sugerirala da ne prihvati uvođenje poreza za Facebook, Amazon, Google i druge velike kompanije. Katarina Peović je u ime Radničke fronte podržala takvu ideju.

No iz Domovinskog pokreta nitko nije sudjelovao u toj raspravi pa nije bilo jasno kako će oni tu glasati.

Desnica s ljevicom

I stoga je zastupnica tvrde ljevice, na Grmojin poziv, zastupnicima opcije koju se nerijetko kvalificira kao radikalnu desnicu, nabrzinu entuzijastično objasnila zašto bi oni morali podržati oporezivanje tehnoloških divova.

Sve je to zabilježila službena saborska kamera. Katarina Peović nije im govorila u prazno, u Domovinskom pokretu su je ozbiljno shvatili.

Pogledajte razgovor Katarine Peović s Grmojom i Bartulicom

Kada je Jandroković kasnije pozvao zastupnike da se izjasne o digitalnom porezu, za odbijajući zaključak dva saborska odbora i vlade glasovali su isključivo pripadnici parlamentarne većine. Cijela opozicija, sve ideološke struje, glasala je u prilog prijedloga Katarine Peović, pa čak i Domovinski pokret.

- Da, tako je bilo. Kolege iz Domovinskog pokreta nisu bili upućeni u moj prijedlog jer se o njemu raspravljalo u kasnim poslijepodnevnim satima. Lijepo od Grmoje što mi je omogućio da im ga predstavim, možda bi, da nije bilo njega, zastupnici Domovinskog pokreta drukčije glasali. Moj zakonski prijedlog nije prošao, ali jasno je da će ga svejedno Sabor uskoro usvojiti. HDZ će sigurno uvesti porez na digitalne usluge. Sada su to odbacili jedino zato što je prijedlog stigao iz oporbe, čijim zastupnicima ne bi baš zbog karaktera ovog zakona dobro djelovalo u biografiji da su također biti protiv - rekla je Katarina Peović za Novi List.

Šef Kluba Domovinskog pokreta Bartulica objasnio nam je zašto su oni digli ruku za nešto što je predložila Radnička fronta.

- Nemam ja s tom ekipom ništa zajedničko, ne kontaktiram s njima i Grmoja je zapravo bio posrednik. Gotovo ni o čemu se ne slažem s Radničkom frontom, ovo je bila prava iznimka. Riječ je o tome da će se na razini Europske unije ionako oporezovati velike digitalne korporacije pa će to, uopće ne sumnjam, učiniti i Plenkovićeva vlada. Postoji značajan problem s tim gigantima koji, između ostalog, upravljaju društvenim mrežama. Događa se cenzura, ono što u Kini radi njihova komunistička partija, u Americi radi Facebook, ishod je isti. Jako se ograničava sloboda iznošenja mišljenja i to me užasava - rekao je Bartulica.