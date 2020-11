Peović o štrajku u zadarskoj menzi: 'Kolege, uplatite im nešto u fond, solidarizirajte se'

SDP-ova Boška Ban Vlahek u slobodnom govoru istaknula je niz problema u zdravstvenom sustavu, a Katarina Peović (Radnička fronta) pozvala je zastupnike da podrže borbu zaposlenica zadarske menze

<p>Zastupnica Radničke fronte, <strong>Katarina Peović</strong>, osvrnula se u Saboru na štrajk zaposlenica u zadarskoj menzi koji traje već četvrti tjedan.</p><p>- Te tete ne štrajkaju za višu plaću, nego za jedno od temeljnih sindikalnih i radničkih prava, koje je izboreno još u 19. stoljeću, a to je pravo da se plaća ne određuje jednostranim aktom poslodavca već da plaća bude rezultat pregovora radnika i poslodavca. Ove radnice štrajkaju za sve nas. Njima neće biti plaćeni dani u štrajku dok ravnateljica Agencije za studentski standard i rektorica naručuju catering kako bi štrajk učinile nepotrebnim jer se studentima svakog dana hrana servisa i na trošak nas poreznih obveznika - poručila je Peović upitavši premijera Andreja Plenkovića je li to radnička politika.</p><p>Pozvala je sve profesore svih fakulteta da ovim zaposlenicama daju podršku, kao i saborske zastupnike da uplate novac u štrajkaški fond.</p><p>- Time pomažete borbu ovih radnica, koje će nakon ovog mjeseca imati problema s kupovinom tople odjeće svojoj djeci, isplatom rate kredita, ovrhama i to u trenutku kad minimalna plaća stagnira, a porezna reforma pogoduje najbogatijima. Molim vas da se solidarizirate s njima jer ove radnice samo žele živjeti kao ljudi - poručila je. </p><p>SDSS-ova <strong>Anja Šimpraga</strong> apelirala je na pomoć za djevojku Nensi (25), koja živi u Kninu, a boluje od najagresivnijeg tumora na mozgu, što zahtjeva skupocjeno liječenje. </p><p>- Pozivam vas sve da donirate kako bi spasili jedan mladi život i kako bi Nensi mogla otići u Tursku na liječenje - poručila je.</p><p>SDP-ova<strong> Boška Ban Vlahek</strong> naglasila je probleme u zdravstvenom sustavu.</p><p>- Dostupnost zdravstvene zaštite mora biti jednakomjerna, politika zdravstvenog sustava mora biti prema svima jednaka, nema jednakih i jednakijih, nema sjevera i juga Hrvatske, vaših i naših. Svi građani su jednako vrijedni, ali, nažalost, situacija nije takva - poručila je podsjetivši kako je Vlada, odnosno HZZO ove godine u zdravstveni sustav već u tri navrata uplatio 1,2 milijarde kuna za dugove veledrogerijama, a rebalansom će osigurati dodatnih 1,4 milijarde kuna. </p><p>Pita se po kojem su kriteriju raspoređena ta sredstva te zašto su neke zdravstvene ustanove od tog iznosa dobile nekoliko stotina milijuna, neke nekoliko desetaka, a neke niti lipe. </p><p>- Ako Vlada nalazi sredstva za plaćanje duga veledrogerijama, zašto ima onih ustanova koje ne dobiju ni kune? Zašto neke bolnice ne mogu dobiti zaštitnu opremu, imaju limite koji nisu dovoljni ni za plaće liječnicima i medicinskom osoblju, zašto postoje neujednačeni kriteriji u iznosu limitima za isti broj kreveta ili veličinu bolnica, zašto županije moraju posuđivati bolnici jer veledrogerije ne žele isporučiti lijekove za onkološke bolesnike, same moraju kupovati respiratore, uređaje za magnetsku rezonancu...? Da li se situacija u kojoj Međimurska županija mora posuditi županijskoj bolnici Čakovec 400.000 kuna da bi bolnica mogla obraditi onkološke bolnice može smatrati kolapsom zdravstva - postavila je niz pitanja Ban Vlahek.</p><p>Predsjednik stranke umirovljenika, <strong>Silvano Hrelja</strong>, istaknuo je kako se ljudi utapaju, a političari se za to vrijeme svađaju koje bi boje treba biti prsluk za spašavanje.</p><p>- Treba govoriti o životno važnim temama, zato smo tu, kolegice i kolege - poručio je.</p><p>Najavu novog modela obiteljskih mirovina, prema kojem bračni partner ima pravo uz svoju mirovinu koristiti i određeni dio preminulog partnera, je pozdravio nakon što se godinama za to zalagao.</p><p>- Stav koji zauzmemo prema obiteljskim mirovinama, naš je stav prema bračnoj zajednici i mirovinskom osiguranju. Kad krenu ideološki ratovi, brak se spominje kao svetinja, a kad se spomenu obiteljske mirovine onda se muca i nastaje muk. Ugledajmo se na europske države i zauzmimo pravedni stav - dodao je.</p>