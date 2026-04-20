PERAJA UŽASA Golemu psinu opet snimili u Istri: Približio se brodicama s kojih se pecalo

Golema psina o kojoj smo već pisali, danas je mirno plivala u blizini Puntižele između usidrenih brodica s kojih se pecalo. Snimku iz Štinjana objavila je Istra24, a radi se o gorostasnoj ili golemoj psini, latinski Cetorhinus maximus i to je najveća riba Jadrana i druga najveća na svijetu.

Morski pas | Video: Istra 24.hr

U travnju ove godine s tom se psinom susreo i Matej Njavro iz Pule, zaljubljenik u more, hrvatski reprezentativac u podvodnom ribolovu i predsjednik udruge UPŠR Pješčana uvala. Kako nam je ispričao, sa ženom se uputio na podvodni ribolov u pulskom akvatoriju. Ronio je na terenu ispred Muzila kad je, podigavši glavu iznad površine, tridesetak metara od sebe ugledao veliku peraju.

- Prva pomisao mi je bila da je delfin, no već nakon nekoliko sekundi postalo je jasno da nije ni delfin ni bucanj, već neki morski pas. Iako me znatiželja vukla da mu se odmah približim, za prvi susret mi je bilo ugodnije biti na brodu te sam se brzim tempom uputio prema gliseru, koji je bio udaljen stotinjak metara - ispričao je Njavro.

Uspio se brodićem približiti peraji bez da uznemiri samu životinju. Spustio je kameru i gledao kako se psina gosti hranom.

Iako mu je na prvi pogled nalikovala na kitopsinu, kako nam je pojasnio hrvatski profesor i stručnjak za morske pse Alen Soldo, riječ je o njezinu rođaku, gorostasnoj psini.