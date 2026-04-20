PERAJA UŽASA Golemu psinu opet snimili u Istri: Približio se brodicama s kojih se pecalo

Piše Marta Divjak,
Foto: Istra24

Nakon nedavnih susreta kod Muzila, ovaj morski div ponovno je oduševio mještane i ribare koji su kamerama zabilježili njezin veličanstveni prolazak

Golema psina o kojoj smo već pisali, danas je mirno plivala u blizini Puntižele između usidrenih brodica s kojih se pecalo. Snimku iz Štinjana objavila je Istra24, a radi se o gorostasnoj ili golemoj psini, latinski Cetorhinus maximus i to je najveća riba Jadrana i druga najveća na svijetu. 

U travnju ove godine s tom se psinom susreo i Matej Njavro iz Pule, zaljubljenik u more, hrvatski reprezentativac u podvodnom ribolovu i predsjednik udruge UPŠR Pješčana uvala. Kako nam je ispričao, sa ženom se uputio na podvodni ribolov u pulskom akvatoriju. Ronio je na terenu ispred Muzila kad je, podigavši glavu iznad površine, tridesetak metara od sebe ugledao veliku peraju.

- Prva pomisao mi je bila da je delfin, no već nakon nekoliko sekundi postalo je jasno da nije ni delfin ni bucanj, već neki morski pas. Iako me znatiželja vukla da mu se odmah približim, za prvi susret mi je bilo ugodnije biti na brodu te sam se brzim tempom uputio prema gliseru, koji je bio udaljen stotinjak metara - ispričao je Njavro.

BLISKI SUSRET U ISTRI VIDEO Ronio je sa psinom od čak sedam metara: 'Dotaknula me repom, to neću zaboraviti'
VIDEO Ronio je sa psinom od čak sedam metara: 'Dotaknula me repom, to neću zaboraviti'

Uspio se brodićem približiti peraji bez da uznemiri samu životinju. Spustio je kameru i gledao kako se psina gosti hranom.

Iako mu je na prvi pogled nalikovala na kitopsinu, kako nam je pojasnio hrvatski profesor i stručnjak za morske pse Alen Soldo, riječ je o njezinu rođaku, gorostasnoj psini.

ESKALACIJA 190 Hrvata u Hormuzu! Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu
IZ MINUTE U MINUTU

ESKALACIJA 190 Hrvata u Hormuzu! Iranci ne idu na pregovore u Pakistanu

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!
EVO ŠTO NAS ČEKA

FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!

Prema večeri oborine će biti sve češće i u središnjim krajevima, a tijekom noći proširit će se i na ostatak zemlje

