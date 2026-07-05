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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
NEVJEROJATNO! PLUS+

Perfidna HDZ-ova operacija: Osigurali su si kontrolu državnih tvrtki sve do 2033.!

Piše Ivan Pandžić,

Prema uredbi koju je predložio ministar financija Tomislav Ćorić, članove nadzornih odbora državnih tvrtki birat će na natječaju stručno povjerenstvo u kojem će od pet članova Vlada ima utjecaj na četiri!

Morat ćemo i zbog OECD-a provesti depolitizaciju upravljanja javnim tvrtkama. Taj stav čuli smo još prije gotovo 15 godina iz usta Mladena Pejnovića, čelnika odavno ugašene agencije AUDIO, koju je osnovala vlada Zorana Milanovića kako bi s jednog mjesta upravljala državnim tvrtkama.

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