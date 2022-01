On zna svog tatu, njemu ne trebam ništa poručiti. Matej zna da ga neću ništa pitati već da ćemo ići kući, rekao je Nenad Periš, otac Splićanina Mateja Periša (27), koji je na Staru godinu nestao u Beogradu, za srbijanski Telegraf.

Misli da je Matej živ i kako bi, da može, nazvao njega ili nekog drugoga i javio se.

Pogledajte video: Misterij nestanka Mateja Periša

- Ono što mi je poznato je da je mobitel bio u rijeci i da je došao do Velikog ratnog otoka. Nemamo sliku Matejeva ulaska ni izlaska iz vode. Ono što sam vidio gledajući kamere je da je moj Matej tri puta zaustavljao taksi. S dvojicom nije komunicirao već samo s trećim taksistom, koji ga je odbio povesti. To mi govori da je on definitivno nekamo htio otići - tvrdi Periš i kaže da "sve u vezi telefona govori da je Matej u rijeci". U Beograd će danas ponovno doći hrvatska policija, no Periš ne zna imaju li neke tragove bitne za istragu. Dodao je i kako mu je policija rekla da će ponovno pretraživati i Veliki ratni otok (koji se nalazi kraj ušća Save u Dunav) premda su to već radili dronovima.

- Molim Boga da bude živ. Spreman sam na svaku istinu - izjavio je Periš za Prva TV.

- Vjerujte mi, ja živim za danas. Ne živim ni za sutra niti živim za jučer. Molim Boga za sutra, a živim za danas. Da se danas dogodi, da danas dođem do njega, da ga danas vidim. Kad sam rekao da sam spreman, onda mislim da sam vjernik i ono što je Bog odlučio, neka tako bude. Teško mi je u biti i teško mogu to prihvatiti, loš završetak, ali u tom smislu sam spreman. Molim Boga i nadam se da ću Mateja odvesti kući da sjedi pored mene u autu - ustvrdio je.

- Mi smo te kobne noći pratili čitavu liniju kretanja i sad tragamo za tijelom. Policija isključuje mogućnost napada.Ovo je tragedija i srbijanska policija će učiniti sve da se to rasvijetli. Nastavit ćemo potragu, dokle god se istina ne sazna, nećemo prestati - rekao je ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Dodao je kako niti jednu informaciju nisu ostavili po strani.

- Naravno da i policija i svi njezini dijelovi rade na rasvjetljivanju ne samo tog trenutka, nego oni toliko daleko idu da sve svoje teze do kojih su do sada istragom došli potpuno pokušavaju okrenuti na drugu stranu - rekao je tvrdeći da nijednu teoriju u policiji ne isključuju.

Uvjeren je da mu sin nije najmerno skočio u Savu, a kao mogući razlog napuštanja "Gotika" navodi odlazak u unajmljeni stan jer mu je možda trebao novac.

- Naći se s nekim, ne znam s kim, nije ni s kim razgovarao na telefon. Je li u nekoj komunikaciji u lokalu, ne znam, želio se s nekim naći. Ne znam, stvarno ne znam. I to je ona enigma koja me muči - izjavio je Nenad Periš.

- Mislim da je negdje želio doći, stići. To mi ta situacija s taksijem pokazuje. Šteta što nije bio slobodan za vožnju. Ne znam, ne znam - dodao je.

Matej Periš nestao je prije mjesec dana, niti šest sati nakon dolaska u Beograd. Od tada kreće neumorna potraga za njim. Uključeni su svi - žandarmerija, policija, dronovi, potražni psi, ribari... Pomoć je pružila i hrvatska policija. Matej je sa šest prijatelja 30. prosinca 2021. oko 18 sati došao u stan koji je unajmio na Dorćolu. Oko 21 sat izašli su na večeru, a potom su produžili do kluba u Beton hali, kompleksu uz Savu. Oko 1.40 sati Matej Periš izašao je iz kluba. Njegovi prijatelji primijetili su da ga nema tek oko 2.30 sati. To im nije bilo sumnjivo, pa su tek kasnije obavijestili policiju, koja je pribavila snimke na kojima se vidi kako Matej trči po okolnim ulicama te kako se spušta prema Savi. Pretpostavljaju da je ondje upao ili ušao u rijeku.

- Pronašli smo tragove narkotika u kombiju u kojem su došli iz RH, kao i u smještaju u Beogradu. Konzumirali su drogu, najvjerojatnije sva sedmorica - rekao je predsjednik Policijskog sindikata Srbije.