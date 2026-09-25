Pet migranata se utopilo u Kupi: Liječnik mi je uletio u dvorište i pitao gdje se dogodilo

Pet migranata utopilo se u Kupi kod Severina na Kupi u 15:30 nakon što je skupina od dvadesetak migranata pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Dobili smo informaciju kako su hrvatski policajci uočili grupu ljudi te da su se neki utopili. Na našoj strani pronašli smo 15 migranata, nisu imali zdravstvenih tegoba te se trenutačno nalaze u policijskoj postaji. Ujutro ćemo nastaviti s pretragom obale Kupe, s vatrogascima i dronovima.

Rekli su kratko za 24sata iz slovenske Policijske uprave Novo Mesto, nakon velike međugranične akcije hrvatskih i slovenskih policajaca.

- Malo iznad je jedan slap, a malo niže drugi. Oba mjesta pokrivaju policijske ophodnje jer znaju da je migrantima ondje najlakše prijeći Kupu. Ali i migranti znaju da ih tamo čeka policija pa biraju teže prijelaze. Ovaj je, nažalost, za neke od njih bio koban - rekao je mještanin Damlja za Jutarnji list.

- Policijske sirene, Hitna pomoć, helikopter... Liječnik mi je uletio u dvorište i pitao gdje se točno dogodilo. Sve je izgledalo kao u filmu - dodao je.