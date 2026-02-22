Pet tijela migranata pronađeno na obali istočno od Tripolija

Voditelj istrage Hassan Al-Ghawil kazao je da se radi o tijelima tamnoputih osoba. Njihov pronalazak na obali Emhamid Al-Sharif u zapadnom dijelu grada prijavili su lokalni stanovnici.

Još od pada Gaddafija 2011.godine, Libija je postala tranzitna ruta za mnogobrojne migrante koji bježe od nasilja i siromaštva, odakle kreću na opasan i riskantan put preko Sredozemnog mora prema Europi.

Zbog frakcijskih sukoba, te je sjevernoafrička zemlja od 2014.godine podijeljenja na zapadnu i istočnu zonu.

Fotografije objavljene na internetu pokazuju tijela migranta kako leže na obali, a neka su još bila u napuhanim kolutovima za spašavanje.

- Tijela koja smo pronašli još su netaknuta i mislimo da ima još tijela koja će biti izbačena na obalu - rekao je Al-Ghawil.

Ranije ovog mjeseca, pedeset i troje migranata, uključujući dvije bebe, poginulo je ili se vode kao nestali nakon što se gumeni čamac s 55 osoba prevrnuo u blizinu grada Zuware zapadno od Tripolija, izvijesila je Međunarodna organizacija za migracije.

Prema izvješću UN-a od prošlog tjedna, migranti u Libiji, uključujući mlade djevojke, žive u riziku od ubojstva, mučenja, silovanja, čak i robovlasništva, stoga UN predlaže moratorij na povratak migrantskih brodova u zemlju dok se ne osiguraju temeljna ljudska prava.