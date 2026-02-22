Obavijesti

News

Komentari 0
OČEKUJU PRONAĆI JOŠ TIJELA

Pet tijela migranata pronađeno na obali istočno od Tripolija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pet tijela migranata pronađeno na obali istočno od Tripolija
Foto: Hibai Arbide Aza/REUTERS

Pet tijela migranata, uključujući dvije žene, pronađeno je na obali u Qasr al-Akhyaru, gradu smještenom 73 kilometara istočno od libijskog glavnog grada Tripolija, izjavio je u subotu policajac za Reuters

Admiral

Voditelj istrage Hassan Al-Ghawil kazao je da se radi o tijelima tamnoputih osoba. Njihov pronalazak na obali Emhamid Al-Sharif u zapadnom dijelu grada prijavili su lokalni stanovnici.

Još od pada Gaddafija 2011.godine, Libija je postala tranzitna ruta za mnogobrojne migrante koji bježe od nasilja i siromaštva, odakle kreću na opasan i riskantan put preko Sredozemnog mora prema Europi.

Zbog frakcijskih sukoba, te je sjevernoafrička zemlja od 2014.godine podijeljenja na zapadnu i istočnu zonu.

Fotografije objavljene na internetu pokazuju tijela migranta kako leže na obali, a neka su još bila u napuhanim kolutovima za spašavanje.

POSTROŽAVANJE MJERA Talijanska vlada odobrila zakon koji će dozvoliti pomorske blokade protiv migranata
Talijanska vlada odobrila zakon koji će dozvoliti pomorske blokade protiv migranata

- Tijela koja smo pronašli još su netaknuta i mislimo da ima još tijela koja će biti izbačena na obalu - rekao je Al-Ghawil.

UNOSAN BIZNIS MUP: Ilegalni prelasci pali za 44 posto, krijumčari preuzeli posao
MUP: Ilegalni prelasci pali za 44 posto, krijumčari preuzeli posao

Ranije ovog mjeseca, pedeset i troje migranata, uključujući dvije bebe, poginulo je ili se vode kao nestali nakon što se gumeni čamac s 55 osoba prevrnuo u blizinu grada Zuware zapadno od Tripolija, izvijesila je Međunarodna organizacija za migracije.

NEDOSTATAK RADNE SNAGE Španjolska daje papire za 500.000 migranata: 'Moći će raditi u bilo kojem sektoru...'
Španjolska daje papire za 500.000 migranata: 'Moći će raditi u bilo kojem sektoru...'

Prema izvješću UN-a od prošlog tjedna, migranti u Libiji, uključujući mlade djevojke, žive u riziku od ubojstva, mučenja, silovanja, čak i robovlasništva, stoga UN predlaže moratorij na povratak migrantskih brodova u zemlju dok se ne osiguraju temeljna ljudska prava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić
OVRHE STOLJEĆA

Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić

NOVI EXPRESS Sudbinsko pitanje je isplati li se krasti? Expressova reporterka istražuje koliko je novca i različite imovine, iz najpoznatijih korupcijskih slučajeva, Hrvatska uspjela vratiti u državni proračun
Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka
PAD U ŠEST MJESECI...

Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka

Njegov je utjecaj godinama je jačao, a onda je prema riječima Ljube Pavasovića Viskovića krenuo u napad na Marijana Kustića. Uz to su mu presudili sastanak sa Zdravkom Mamićem i sukob sa Zvonimirom Bobanom
FOTO Ukrajinci našli dom u Lici: 'Tu smo se zaljubili, a stiglo je i šest beba. Mentalitet je sličan!
POBJEGLI OD RATA

FOTO Ukrajinci našli dom u Lici: 'Tu smo se zaljubili, a stiglo je i šest beba. Mentalitet je sličan!

Došli su u Korenicu prije četiri godine, zaljubili se, dobili djecu... U tom ličkom gradu ima ih 380 i čine čak 15 posto stanovništva grada. Rade, uče, zabavljaju se i svi su presretni novim domom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026