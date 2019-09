Petak na Fažana Media Festu: Okrugli stol o satiri i medijima

"Saigonom, koji je porazom nestao sa geografskih karata i postao Ho Chi Minh, kao i cijelim Vijetnamom, i dalje vlada komunistička partija. No, ona kao da pokušava sjediti u dvije fotelje. U staroj komunističkoj iz koje je Lenjin nepovratno ispao. I novoj u koju je zasjelo božanstvo novca i skupocjenih Rolls-Roycea u rukama partijskih lidera i njihove djece. Ujak Ho Chi Minh, pravim imenom Nguyên Sinh Cung, i dalje je tu u vidu gipsanih bista i uličnih plakata“

Ovo je dio teksta kojeg zapisuje Jasmin Krpan, fotograf koji je u periodu od 2013. do 2019 boravio na području Vijetnama. Na Fažana Media Festu promovirana je njegova monografija „Good Morning, Saigon“ – uz uvodni tekst Jasmin u knjizi znatiželjnom promatraču kroz fotografiju nastavlja da pripovijeda priču o Sajgonu. Dominantna perspektiva iz koje to čini je svijet bordela, kriminala i ljudi sa granica siromaštva. Promociju knjige pratila je i izložba – čini je deset fotografija koje nas vode u još jednu azijsku zemlju – Kambodžu. Ili kako nam autor sugerira: „ Vijetnam, Kina il Kambodža, sve su to zemlje strahovitih kontrasta, prostori koji zbog politički nestabilnosti danas postaju neuralgična slika svijeta“.

U petak Jasmin Krpan održava fotografsku radionicu za sudionike festivala, stanovnike Fažane i turiste.

Od 12 sati Udruga Informo ima radionicu: Od ideje do sredstava u 3 dana!

A u 18:30 na okruglom stolu o satiri i medijima govorit će Boro Kontić, prvi urednik Top liste nadrealista, Domagoj Zovak, urednik “Prime Time” programa te gosti iznenađenja. Čitav programa Fažana Media Festa i izvještaje s prethodnih dana možete pronaći OVDJE.