Petak za prespavati, ali se za vikend vraćaju sunce i vrućine

Uz dosta oblaka i nešto svježije jutro te lokalno malo kiše započeo je petak koji su mnogi odlučili spojiti u produljeni vikend. Dok su na kopnenim krajevima temperature bile ispod 20 stupnjeva, u Isti nešto toplije, na jugu Dalmacije već u 9 sati je u brojnim mjestima sasvim ugodnih 25 Celzija.

Upravo će u Dalmaciji danas i biti najviše sunčanog vremena, dok će u većem dijelu zemlje biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. No popodne će svugdje biti sunčanije.

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura koja će ujutro podno Velebita na udare mjestimice biti i jaka, u drugom dijelu dana u slabljenju, a na krajnjem jugu u okretanju na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti do 26, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 30 Celzija, navodi DHMZ.

Subota nam donosi ponegdje moguću maglu ujutro, ali i većinom sunčano vrijeme uz uglavnom slab vjetar te sjeverozapadnjak i jugozapadnjak na Jadranu. Dok će u kopnenim krajevima ujutro biti od 8 do 13 stupnjeva, na moru će temperature biti između 18 i 22. Najviše dnevne pak rast će do 28 u kopnenim krajevima, a do 31 na Jadranu.

U nedjelju nas čeka još toplije vrijeme te će u mnogim krajevima opet biti vruće, a takvo bi se vrijeme trebalo nastaviti i početkom sljedećeg tjedna. Tako bi u utorak u cijeloj zemlji trebalo biti maksimalnih 32 ili 33 Celzija.

