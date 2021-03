Pridružujem se timu Joška Klisovića, timu za promjenu, za pobjedu nad neefikasnošću, klijentelizmom i raširenom korupcijom, za odgovorno i staloženo i mirno vođenje ogromnog sustava Grada Zagreba. Nisam samo optimističan oko našeg tima već sam i odlučan da pobijedimo sve koji nisu s nama jer ćemo Zagrebu ponuditi najbolji tim za uspješno upravljanje. Dat ću sebe, svu energiju, znanje i odlučnost da se izborimo za bolji Zagreb koji će biti na ponos zadovoljnih građana.

Rekao nam je to večeras Renato Petek koji je bio jedan od kandidata u utrci za gradonačelnika Zagreba. No Joško Klisović je u Dnevniku Nove TV otkrio da će mu Petek biti jedan od zamjenika. Drugi će biti žena, stručnjakinja na području financija, no nije otkrio o kome se radi.

- Grad je država, lokalna država. Ono što ja imam je sigurno upravljanje državom, odnosno određenim poslovima u državi u kojima sam stekao radno i poslovno iskustvo. To nemaju drugi kandidati, uključujući gospodina Tomaševića - rekao je o kvaliteti koju ima, a Tomašević možda ne. No dodao je da je Tomašević kroz svoj aktivizam dao doprinos da se tema grada visoko podigne na političkoj agendi. Misli da je 27 pročelnika u gradu previše, a za nove da trebaju doći s gradonačelnikom, dok bi sadašnji trebali dati mandate na raspolaganje.

Ne misli da mu Anka Mrak Taritaš šteti jer je popularan među svojim biračima, a Možemo! mu je poželjan partner.