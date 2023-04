Petek o poskupljenju privatnih vrtića: 'Puzajućim udarom Grad ide na standard građana...'

Novi financijski udar za roditelje u Zagrebu - cijene vrtića narast će od rujna i za čak 50 eura. Mjesto u vrtićima ionako je teško pronaći pa i u privatnima, a dodatna navala očekuje se na upisima s obzirom na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u korist Grada Zagreba, kojom je drastično smanjen iznos naknade roditeljima odgojiteljima. Zbog ukidanja ove mjere očekuje se još 3000 djece više na upisima.

Zbog toga je reagirao i gradski zastupnik Renato Petek na konferenciji za medije.

- Poskupljenje usluge vrtića ovisi o povećanju prihodovnog cenzusa, plaća, ali i neoporezivih prihoda zbog kojih će dio korisnika ući u višu cenzusnu grupu. Poskupljenje od 100 posto, pogodit će one najugroženije, siromašne s niskim primanjima, koji su plaćali najniži iznos participacije, a takvih je korisnika usluga gradskog vrtića u Zagrebu najviše! Dok će oni s najvećim oporezivim i neoporezivim prihodima plaćati po najvišoj cenzusnog grupi istu cijenu usluge vrtića kao i do sada. Time se nastavlja puzajući udar gradske vlasti na standard građana, opet roditelje s djecom, i to onih najsiromašnijih, a bez dostupnih informacija i obrazloženja efekata promjena ove mjere - rekao je.

Otkrio je da će se Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića u četvrtak naći na klupama zastupnika Gradske skupštine. Navodi da Prijedlog mijenja se način izračuna cenzusa, iz prihodovnog u dohodovni, a o njemu ovisi visina participacije roditelja i skrbnika u cijeni gradskih vrtića.

- Nevjerojatna je činjenica da će prijedlogom gradonačelnika biti pogođeni oni koji su do sada vrtić plaćali najmanje, dok će za one s najvećim plaćama i prihodima cijena ostati ista - rekao je Petek.

- Oni koji će zbog poovećanja plaća, ali i novog obračuna neoporezivih prihoda ući u višu cenzusnu grupu, poskupljenje će biti 100%, a pogodit će one najugroženije, siromašne s niskim primanjima. A takvih je korisnika usluga gradskog vrtića u Zagrebu najviše! Dok će oni bogati, s najvećim prihodima plaćati u najvišoj cenzusnog grupi istu cijenu usluge vrtića kao i do sada. Prijelaz u višu cenzusnu grupu 2 i 3, znači poskupljenje za 50%, a u najvišu oko 25%. Pretpostavlja se da će dio korisnika poskupljenje osjetiti već od ove jeseni, a puno veći broj korisnika vrtića, sljedeće godine - objasnio je.

- Kakva je to socijalno osjetljiva gradska vlast koja povećava cijenu vrtića bez jasnih informacija i obrazloženja? I to najviše najsiromašnijima koji su jedva dočekali povišicu primanja kako bi preživjeli ekonomsku krizu i inflaciju. Posebno je problematično što do povećanja cijena vrtića dolazi u vrijeme kad se gradska uprava hvali stabilizacijom financija grada i spašavanjem cijelog sustava od stečaja te pozitivnim poslovanjem Holdinga - dodao je.

Zagreb inače ima 60 gradskih i 64 privatna vrtića te 26 obrta djelatnosti dadilja. Nova poskupljenja rezultat su povećanja plaća odgajateljima u gradskim vrtićima za 6%, s primjenom od 1. lipnja 2023. Podsjećamo, krajem 2022. potpisan Kolektivni ugovor kojim je osnovica plaće u vrtićima porasla za 4.5%, te je uvedeno pravo na topli obrok u neto iznosu 500 kn/66 eura mjesečno. Odgajateljima će dakle s novim povećanjem plaća u godinu dana biti veća za ukupno 10,5 posto.

Najčitaniji članci